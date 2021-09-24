亞洲ESG債中看俏再生能源

新冠病毒疫情反覆肆虐，考驗經濟復甦進程，亞洲市場正尋找新的動力推動經濟增長，目前可持續發展可視為一股推動投資表現的重要經濟動力。我們看見不少亞洲國家已致力實現碳中和，預計與環境、社會和管治因素（ESG）相關的固定收益產品將會增加，特別看好再生能源行業。

事實上，我們認為，亞洲ESG債券與同一資產類別的基準指數相比，前者較為優勝。這不僅只從回報差異得出來的結論，其實還涉及多方面的考慮因素，這包括對ESG因素的分析，例如碳強度（即對環境「E」的影響）、支持老齡化人口的能力（S）或更強大的管治結構（G）。某一可持續投資組合不僅符合基準，而且碳排放量顯著減少，更可以支持氣候目標。

回顧摩根大通亞洲信貸指數（JACI）過往數據，自2012年12月至2020年11月的長期表現，摩根大通ESG亞洲信貸的回報率與傳統亞洲債券不相伯仲，僅不足1個百分點的回報差距，反映可持續投資無損投資回報。然而，從碳強度的角度來看，JACI的公司債券每100 萬美元的收益就會排放大約413噸二氧化碳。相比之下，ESG亞洲信貸部分每100萬美元的收益僅排放196噸二氧化碳。

亞洲區內發展較成熟的國家和地區在可持續投資方面一直領先。例如，香港和新加坡已開始發行大量綠色債券。中國目前是區內最大的市場之一，若留意中國佔亞洲信貸市場的比重，便會發現其過去十年大幅增長。印度在這方面亦有重大發展，但仍需加倍努力。

整體而言，由於印度、中國和部份南亞地區的可再生能源公司發行的債券顯著增加，我們相信短期內應會提供一些重大的投資機會。在可持續債券中，我們特別看好再生能源行業，由於隨著亞洲持續增長，其對能源的需求也在增加。我們預計未來20年，亞洲將佔全球新增電力需求的三分之二，其中中國和印度佔比最大，這兩個經濟體同時正主導全球可再生能源市場。

部分投資者認為ESG投資有利整體社會，但對自己的投資組合或未有顯著影響，我們認為他們對ESG投資未有完整的理解。有承諾責任的ESG投資不僅可以改善氣候變化、老齡化和公司管治脆弱等複雜問題，而且可以成為投資者短期和長期投資目標的關鍵支柱。



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