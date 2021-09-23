【新股IPO】上海微創醫療機器人尋求上市聆訊　 集資最多77億元

▲ 上海微創醫療機器人尋求上市聆訊 集資最多77億元

上海微創醫療機器人（Shanghai MicroPort MedBot）目標在本周通過尋求上市聆訊，外電報道指，上海微創醫療機器人計劃集資7億至10億美元（約54億至77億港元），聯席保薦人為摩根大通及中金。上海微創醫療機器人成立於2014年，為一家醫療器械公司，致力於設計、開發及商業化創新手術機器人，以協助外科醫生完成複雜的外科手術。

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上海微創醫療機器過往未曾獲得任何收入或產生任何銷售成本。截至今年首三個月，上海微創醫療機器人淨虧損1.15億元人民幣，而去年全年則錄得虧損2.09億元人民幣，主要受到研發成本及行政開支所致。目前，上海微創醫療機器人未有派息政策。

公司集資所得將用於其他候選產品，擴建產能及供應鏈管理能力，引進授權、收購、股權投資或合組合資企業的方式取得創新的機器人技術及擴張產品組合及用於營運資金及作一般公司用途。

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責任编輯：曾樂詩