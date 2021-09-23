第十二屆會董就職典禮　創會廿五周年慶

香港中小型企業聯合會自1996年成立至今，已經踏入第十二屆的新里程，亦進入第廿五周年，並於9月23日舉行第十二屆會董就職典禮暨創會廿五周年慶。邀得香港特別行政區政府創新及科技局局長薛永恒先生，JP、勞工及福利局局長羅致光先生，GBS，JP以及中聯辦協調部部長朱文先生擔任主禮嘉賓。

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▲ 香港中小型企業聯合會於9月23日舉行第十二屆會董就職典禮暨創會廿五周年慶



香港中小型企業聯合會會員業遍及各行各業，會員及友好人數超過1,700人。一直以來工作計劃目標可歸納為下列重點：維護及爭取中小型企業之權益、拓展商機及提升企業競爭力。本會藉着提供多元化的服務，致力發揮商會的平台作用，積極協助中小企持續發展。

▲ 香港中小企業聯合會會長麥美儀女士

香港中小型企業聯合會會長麥美儀女士在就職典禮致謝辭中表示，經過上一屆擔任會長一職的磨練，她今年亦有幸得到各位的信任，連任第十二屆香港中小型企業聯合會的會長，繼續服務中小企。而香港中小型企業聯合會會有幸成為香港特別行政區完善選舉制度新增的中小企業界界別分組的投票團體之一，亦有五位核心成員成功當選為選舉委員會委員。本會一定會繼續秉持「愛國者治港」根本原則，支持香港國安法和中央主導完善香港選舉制度，確保「一國兩制」行穩致遠。她更表示作為首位香港中小型企業聯合會女性會長，希望能夠繼續積極推動女性參與社會事務，並鼓勵更多女性發展其個人事業。過去三年舉辦大灣區傑出女企業家奬，藉此表揚傑出女性，令更多女企業家繼續在市場上發光發亮。



香港中小企業聯合會主席郭志華先生在就職典禮致謝辭中表示，近年香港商界面對巨大衝擊，營商環境亦日趨嚴峻。面對變幻莫測的前景，中小企更應盡早裝備自己。除了可以善用科技產品，改善企業管理及生產的過程，為企業注入新元素，提升企業競爭力之外，中小企亦可以善用香港本身具備的獨特優勢，加強與內地及東盟國家合作交流，為香港開拓更多機遇。同時，要了解與商界相關的最新政策，以及全球經濟動態。面對充滿挑戰的未來，相信大家會遇強愈強，迎難而上，與香港重新出發。



香港中小型企業聯合一直致力為中小型企業建立一個互惠互助的平台之外，亦擔當起中小企與政府之間的重要橋樑。希望繼續匯聚人才，邀請不同行業的中小企加入，團結香港中小企的力量，並透過不同工作委員會組織活動，使本會會務進一步發展，使香港中小企日益壯大。除了推動經貿發展外，亦積極關注企業建康發展，倡議推動家庭友善措施，並主動提升對年長員工的福利和健康保障、重視家庭觀念、鼓勵員工多關心父母和子女，促進家庭和睦，以建立和諧社會。



出席就職典禮及創會廿五周年慶的部分主要成員如下:

香港中小企業聯合會核心成員名單

麥美儀女士 會長

郭志華先生 主席

鄭仲邦先生 第一副會長

何世杰先生 第一副主席

霍俊文先生 第二副會長

區達智先生 第二副主席

葉德豪先生 第三副會長

葉笑彤女士 第三副主席

莊耀勤先生 秘書長

陳美真女士 財務長

香港中小企業聯合會永遠榮譽顧問

馬偉武博士

香港中小企業聯合會永遠榮譽會長

佘繼標博士, MH 李煌添先生, MH, JP 郭振邦博士, MH

香港中小企業聯合會永遠榮譽主席

劉達邦先生 潘偉雄先生

香港中小企業聯合會榮譽主席

陳麗芳博士

香港中小企業聯合會榮譽顧問

梁偉浩先生, MH 史立德博士, BBS, MH, JP 關百豪先生, JP

林天福先生, JP 方舜文女士, JP 盧偉國先生, SBS, MH, JP

林宣武先生, GBS, JP

香港中小企業聯合會法律顧問

廖健昇先生

香港中小企業聯合會醫務顧問

張永德醫生 彭祥喜醫師 潘思樺醫師

香港中小企業聯合會副會長

陸嘉暉先生 傅佳濱先生 伍志昌先生

羅運鵬先生 林蘆先生 陳麗欣女士

溫佩麟先生 盧穎瑤女士 馬永基先生



香港中小企業聯合會副主席

梁志文先生 賴楚惠女士 楊宇思女士

麥鳳儀女士 張勇軍先生 周傑浩先生

黃啟邦先生 李家聲先生 陳娟女士

劉星谷先生 梁杰發先生 莫倩瑩女士

阮弼壕先生 莊毅穎先生 林廣德先生

黃思敏女士 黃啟智先生 楊詠欣女士

陳頌瑋女士 陳樂榣女士 張安盈女士

葉財先生 黃子奇先生 李凱琪女士



（資料由客戶提供）