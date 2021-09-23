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【植物肉商機】港人最愛素肉排素香腸　非茹素者亦有素食習慣　

商業 17:46 2021/09/23

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疫情下大眾更注重飲食和健康，如非素食者也開始注重健康素食，加上大眾愈來愈重視環保，令本已初露頭角的植物肉的商機變得更大。（林宇翔攝）

疫情下大眾更注重飲食和健康，如非素食者也開始注重健康素食，加上大眾愈來愈重視環保，令本已初露頭角的植物肉的商機變得更大。

有受訪市民表示，願意改變飲食習慣以減少製造動物肉的溫室氣體排放量。另有商戶反映，顧客平均花費約200元在植物肉產品，發現愈來愈多顧客有素食的習慣。

【植物肉商機】Impossible Foods植物豬肉進攻餐飲市場　本港超過120間餐廳推出相應菜式

非茹素者　也注重健康素食

根據香港大學2018年的研究，香港是全球人均肉類消耗量最高的地區之一，每人每日平均消耗664克。近年愈來愈多人關注，飼養動物導致的溫室氣體排放量上升，動物脂肪不利健康等。受訪市民黃小姐表示，疫情期間香港愈來愈多地方售賣植物肉即食包，便抱着嘗鮮心態購買，現時一個月平均花約100元購買植物肉。

植物肉品牌Impossible Foods國際事務高級副總裁Nick Halla表示，疫情前與他們合作的本地餐廳只有約250間，但疫情間已升至近1,000間，上升了3倍，可見香港人對植物肉的需求增加，全球亦由2,000間升至2.4萬間，上升了11倍。

凍肉店肉丸先生的銷售部負責人麥小姐表示，顧客年齡多為30至50歲，平均花費約200元在植物肉產品，金額比往年升大約兩成。植物肉的產品又以素肉排、素香腸最受歡迎。她表示，愈來愈多顧客有素食的習慣，相信與疫情期間大眾更注重飲食健康有關。

素肉排素香腸　最受歡迎

西式素食咖啡店OVO CAFE黃經理則認為，植物肉在早兩年前便開始成為新趨勢。他又提到，本港的素食餐廳數量大幅增加，談到如何在一眾植物肉品牌內作出選擇，他表示入貨時會選擇較新鮮的貨源，確保顧客吃得健康。

位於元朗的「養生健康素食店」負責人吳太指，顧客人均消費約150元購買植物肉產品。隨着新豬肉熱潮興起，她指出有更多年輕人查詢有關產品，所以仍看好植物肉市場。但是，疫情對零售及餐飲的打擊甚大，她未能預計來貨價的升跌以及市民的消費意慾。

【植物肉商機】植物肉受非素食者青睞　料網上銷售按年增1成

【人造肉商機】里安納度注資2間「培植肉」初創兼做顧問　其中一間曾於太空生產？

 

記者：李智美

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