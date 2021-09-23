【網上營銷】FedEx連接17個電子商務平台　商家可在電商平台即時安排托運方案

▲ 新解決方案讓客戶無需退出網上銷售平台，即可產生FedEx運單。（法新社圖片）

FedEx速遞運輸公司FedEx Express，宣布與一系列亞太區領先電子商務的技術平台進行系統對接，多間電子零售商和電商賣家受惠。各項系統對接將滿足中小企對電商服務和國際限時速遞服務持續增長的需求，尤其應對年尾的銷售旺季。

【疫市營商】朱古力代工生產廠房 「就地生產」避免跨境物流延誤

疫情改變消費者的購物習慣，為網上購物及電子商務帶來前所未有的增長。FedEx因而推出創新的「Compatible and Alliances解決方案」，讓網上零售商可即時安排快捷和價格相宜的托運方案。

此解決方案讓客戶無需退出網上銷售平台，即可產生FedEx運單，並享用速遞和處理國際電子貿易文件等額外服務。FedEx與電商平台在賬戶上的整合簡單易用，有助自動處理訂單，減輕網上商家的負擔。他們更可憑 「Compatible and Alliances 解決方案」獲得專享運費折扣。

目前，FedEx已與17個平台進行系統對接，令成千上萬的亞太區網上商家能直接獲取FedEx的快遞服務，透過其FedEx賬號管理貨件並發展跨境電商業務。

【雲端投資】AWS斥400億設數據中心樞紐 為新西蘭創1000個就業機會

【疫市開店】過江龍Flash Coffee首間香港分店開幕 擬大規模擴充 明年中香港開50間（多圖）

責任編輯：葉泳珊