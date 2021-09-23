南屏匯售出逾半單位　標準一房戶全沽清　美聯︰買樓送「豪華傢俬套餐」

由宏富遠東發展，並由美聯物業獨家策劃代理的元朗屏山新盤南屏匯，本月中起推售39伙分層單位，至今已售出21個單位，佔總數約一半。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目至今套現1.2億元，其中一個開放式單位實用呎價高達16,183元，創屏山區內呎價新高，此外項目標準一房單位已沽清。

布少明續指，南屏匯買家主要來自新界區，佔近八成。此外，有七成買家為首次置業人士，擬購入單位後自住，另外三成為投資客。他預期，項目有約5%加價空間，8座洋房擬以招標形式推售。

美聯物業同時宣布將推出全新置業優惠，即日起經美聯物業購入指定開放式單位的買家，將可獲贈「豪華傢俬套餐」作入伙賀禮，名額3個，每個5萬元，總值15萬元。

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