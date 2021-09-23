  • 27°C
香港時間 : 2021923日 (四) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南屏匯售出逾半單位　標準一房戶全沽清　美聯︰買樓送「豪華傢俬套餐」

股樓投資 17:35 2021/09/23

分享：

由宏富遠東發展，並由美聯物業獨家策劃代理的元朗屏山新盤南屏匯，本月中起推售39伙分層單位，至今已售出21個單位，佔總數約一半。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目至今套現1.2億元，其中一個開放式單位實用呎價高達16,183元，創屏山區內呎價新高，此外項目標準一房單位已沽清。

布少明續指，南屏匯買家主要來自新界區，佔近八成。此外，有七成買家為首次置業人士，擬購入單位後自住，另外三成為投資客。他預期，項目有約5%加價空間，8座洋房擬以招標形式推售。

美聯物業同時宣布將推出全新置業優惠，即日起經美聯物業購入指定開放式單位的買家，將可獲贈「豪華傢俬套餐」作入伙賀禮，名額3個，每個5萬元，總值15萬元。

延伸閱讀︰【買樓理財】上車客睇好後市　叫價高網上估價9%照買樓　755萬破頂價入市譽88【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映︰【iM會客室】港股四面楚歌 恒指支持22600

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 南屏匯 布少明 美聯物業

上一篇文章

【一起酒過的日子@iM網欄】你係咪識飲之人？香檳語言學 101

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】仲煩惱緊抽中渣馬點練好？ 長跑好手屈旨盈過兩招比大家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【有相睇】港股弱勢　麗城花園業主無奈　低市價沽連裝修單位
【有相睇】港股弱勢　麗城花園業主無奈　低市價沽連裝修單位
【樓市熱話】 私樓VS村屋 港人買樓陷兩難 網民：要住過才能知道有甚麼問題
【樓市熱話】 私樓VS村屋 港人買樓陷兩難 網民：要住過才能知道有甚麼問題
【恒大危機】恒大地產宣布 周四可如期繳付債券利息
【恒大危機】恒大地產宣布 周四可如期繳付債券利息
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄