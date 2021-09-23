【一起酒過的日子@iM網欄】你係咪識飲之人？香檳語言學 101

一個人如果對食物沒有太大要求，可以是一件好事。

但現今社會，食物就等於文化，有時候都要 play along。所以就算沒有要求，也不能沒有研究。因為可以好瘀。

面前這位外表斯文的舊同事，90後，高瘦，加拿大海歸，女仔黎嘅，而且係乖乖女，對食物的知識可以說是零。不說話時就好地地，絕對有人會覺得是筍盤，但一開口就出事。

每次成班舊同事約食飯，都有金句：「好食到炸開」、「海膽我要熟食」、「牛排唔加茄汁唔得」等等。我絕對沒有作故仔。

金句雖然好笑，但100%失禮，而且有時候亦令大家好尷尬。

今日大家在中環食牛排，這位坐我對面的90後女，咀嚼時不合口，已經令所有人嚇親。食到大半，侍應走過來用英文問我們用餐如何，90後女又第一時間衝出黎答 It’s perfect, very salty。侍應呆了一秒，然後微笑一下後便走了。

好味皆因用鹽多，如果我是廚師聽到，真的不知應該高興還是要辭職。

同樣情況，飲香檳時也發生過。一班人飲香檳，90後女唯一的 comment 是「呢支正喎！好甜！」

當然，每個人嘅口味都唔同，有人喜歡甜。不過，其實一支香檳的甜度，大多來自用木塞封瓶前，釀酒師加入的小量 dosage。Dosage是香檳加入糖份的混合劑，是每支香檳最後的調味料。

對一位好的釀酒師來說，Dosage有點像廚師用鹽，目的不是要蓋過酒本身的色香味或complexity，而是要吊味，要更加帶出香檳的特色。

近二十年，香檳區愈來愈盛行釀製Extra Brut的香檳，也就是Dosage中少甜的意思，務求讓大家更能品嘗到葡萄原本的味道、個性、terroir。

如果只覺得甜，只有兩個原因：這香檳不合格，或者飲酒的那位不合格。

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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