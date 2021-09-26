【宏觀術數@iM網欄】九運寵兒 易數先知 新元運的摯愛寵物

八運將成為過去，社會人文都少不免會有改變；天運所趨，連民眾喜好亦會受到影響。八運屬於八卦中的艮卦，其類象於動物為狗，艮宮於十二地支中在丑和寅（艮）位，其中寅宮的生肖為虎，貓科亦包含在內，故此過去20多年可以見或愛狗人仕或到「貓奴」增加不少。雖然說人類與貓狗寵物共同生活據說已超過2萬多年，也不會因元運改變突然失寵，但如此受到「主子」們鍾愛也算是比較特別。並且引申出不少商業如寵物食品、用品、美容、酒店，以至各式服務照顧也其門如市。

與此同時，玄空飛星八運以艮卦為當旺，風水佈局也會用到艮卦的類象來加強或補足力量，較常使用到的類象包括為數目為八或白石，山形（艮為山），而家居也常用狗仔擺設。順帶一提，狗於十二生肖中卻屬戌（西北位），而艮卦所處的東北位地支是寅宮生肖屬虎（或貓科）。當然能夠馴服飼養成寵物的虎類，也只可能有貓較為容易。有關十二生肖的由來及類象，內容較多往後有機會再詳談，簡單而言，易學的類象便是以八卦分類萬物「方以類聚，物以群分，吉凶生矣」。雖然看來簡單，卻是【內功心法】所在。

九運當旺寵兒當是甚麼？

九運八卦中屬「離卦」，基本象為火及太陽，其性炎上。

九運離卦為日、特性是明麗，富色彩，其性質也為飛行等，於動物中的類象便為鳥，特別是雉鳥、孔雀、隼、鴻等，甚至傳說的鳳凰。這是因為離卦的類象既善飛行，又帶色彩鮮艷美麗，部份也帶威猛的特性。（雞、鴨等家禽屬於巽卦）

但到底於城市中能馴養的飛禽有一定限制，市區就算沒有禽流感來襲，恐怕也不易馴養鷹、隼等猛禽，剩下來便已可見近年本港流行飼養鸚鵡或類似色彩鮮艷的雀鳥，在公園或郊野都已漸成潮流。據資料說鸚鵡種類接近400種，人工飼養的鸚鵡壽命，視品種可長至15年（長尾小鸚鵡）至80年（灰鸚鵡、阿馬遜鸚鵡）不等，比活在野外可以長得多，且鳥類智商也屬超商的，作為飼主看來責任不輕。

▲ 假期愛鸚鵡人仕聚集分享

▲ 網上圖片

既有上天能飛者，也會有可暢遊深淵者。離卦因卦象三爻為上下都星陽爻，中間為陰爻，故有「離中虛」的形象，代表外堅實而內中空的物象，觸類旁通於生物便可以為 龜、蟹或貝殼類生物等，相信於運內都會比過往受歡迎。

除了趕上潮流外，還有何意義？ 玄空飛星，可旺人緣和桃花

上面提過玄空風水佈局，常會使用當運的類象作加強吉星效力，八運用艮象如狗、象、山等，九運便會用到離卦的象，如飛鳥、明麗色彩，或龜象擺設等

九紫顏色為紅、紫色，且於玄空飛星中為桃花，對催旺人緣、桃花大有幫助。八運艮卦盛產「宅男」、「宅女」，可以考慮於新元運加強九紫來「脫毒」。

而九運在飛星佈局上是沒有「到山到向」旺局的，以坐向計只有「雙星到山」或「雙星到向」，吉凶差別可以很大，且離卦火性烈焰炎上，必須配合得宜才易得利益，也正合符天運元運人事變化多端。九運家居佈局有興趣可參考本欄的文章：

【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣

風水佈局有較多形理數象的考望，無論如何家居飼養合元運的寵物，都容易相得益彰。

日謙於下表列出一些古代易學家分卦離卦的一些類象，作大家參考。並且也趁著中秋燈會，選了些元運九利的類象燈飾圖片。

元運 主要類象 九運 離卦 為火，為日，為電，為中女，為甲冑，為戈兵、為蟹，為蚌，為黽、為燈 為飛、為光、為刀、斧、矢、飛矢、 為鳥、飛鳥、鸛、隼、鴻

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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