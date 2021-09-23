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【內地限電】內地缺電情況未有放緩 廣東安徽兩省加碼限制用電

股樓投資 17:17 2021/09/23

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內地傳媒報道，廣東省部分地區、安徽省及浙江省全省再次開始新一輪限電措施，其中浙江是由於控制能源消耗，而廣東及安徽則是因應電力緊張而出手。其中安徽省公布，由於電煤緊張，機組頻繁出現異常，現時全省已出現電力供需缺口，以9月22日為例，全省需要最大用電達到3,600萬千瓦，欠缺近250萬千瓦，因此需要推出有序用電方案。

廣東省東莞亦公布，因應電力供應緊張，將按照保民生、保公用、保重點的原則，要求部分用戶在今年9月22日至26日，每日全時段都要停止工業生產用電，保障電力有序供應。

至於浙江省則因應第三季即將完結，多個地方加碼限電限產的措施，其中部分地區所有高能耗的企業全部關停，涉及企業包括印染廠、化工廠及化纖廠等，維期9月21日至10月1日。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 電力 安徽省 廣東省 東莞 浙江省

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