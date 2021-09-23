Apple禁Fortnite上架 直至與遊戲商Epic打完官司

Apple與手機遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games，因App Store利潤抽成爭執。Apple將Fortnite從App Store下架及並關閉Epic開發者帳號，更會繼續禁止Fortnite上架，直至雙方官司完結。

唔打針作賣點 約會App被Apple強行下架 【下一頁】

Apple（蘋果）去年8月指Epic 繞過Apple App Store，為Fortnite用戶提供另一種支付方式，首次將Fortnite從App Store下架。

Epic稱App Store為接觸數億iPhone用戶的唯一途徑，指控Apple禁止其他支付方式構成壟斷。而Apple則表示很多公司也禁止開發商使用其他支付方式。

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，Apple代表律師周二（21日）向Epic發律師信，指Apple已經行使酌情權。但Apple不會恢復Epic的開發者帳號及重新將Fortnite上架，直至法律訴訟完全結束。

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Epic創辦人兼行政總裁斯威尼（Tim Sweeney）預計，如要等待雙方打完官司，Fortnite或需5年時間才能回歸App Store。

斯威尼指Apple曾表明，如Epic同意與其他開發商遵守同樣的規則，Apple將會歡迎Epic旗下遊戲重新在App Store上架。斯威尼指Epic同意上述安排，批評Apple違反承諾及濫用權力。

美國聯邦法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）早前裁定，Apple必須允許開發商知會用戶可使用其他支付方式。但羅傑斯同時裁定Epic違反平台協議，需向Apple支付iOS版本Fortnite所得收入的三成，相等於363萬美元（約2,831.4萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲