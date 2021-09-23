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【新冠疫苗】英放寬旅遊遭轟歧視 印度非洲打完針無免隔離

環球社會熱點 18:15 2021/09/23

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英國上周更新疫情相關出入境管制，美國、澳洲等國家民眾完成新冠疫苗接種後，入境英國可免隔離，惟非洲、印度及拉丁美洲民眾完成接種英國認可疫苗，亦被視為未完成疫苗接種，入境英國時需隔離10日，措施被指涉嫌歧視。

英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠 （第二版） 【下一頁】

英國最新規定，澳洲、美國、新西蘭、韓國及歐盟國家民眾，完成阿斯利康疫苗（AstraZeneca）、輝瑞（Pfizer）、Moderna或強生（Johnson and Johnson）疫苗接種後，入境英國可豁免隔離。

惟多個地區已接種疫苗人士，不獲相同待遇，印度、非洲、拉丁美洲民眾即使完成接種上述種類疫苗，亦被英國當局視為未完成疫苗接種人士，入境需接受為期10日隔離。另外，香港亦被當局以疫苗證書不合規格為由，未獲豁免。

印度國會議員塔魯爾（Shashi Tharoor）直斥英國要求完成接種疫苗的印度人接受隔離是冒犯性決定，為表抗議，他決定拒絕出席英格蘭一系列的公開活動。有拉丁美洲外交官員表示，曾與民眾交流，發現大家都對政策感到憤怒及困惑。為何同樣接種阿斯利阿康、輝瑞或Moderna疫苗，拉丁美洲民眾卻不被允許入境。外交官員形容，措施非常不公平。

英國內閣會議無人戴口罩 衛生大臣死撐「不是陌生人」（第二版） 【下一頁】

尼日利亞醫生恩索福爾（Ifeanyi Nsofor）表示，英國是世界衛生組織（WHO）新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）最大捐助者之一，現在英國當局卻不承認自己輸出的疫苗，形容措施可悲、錯誤且具歧視性，是疫苗不平等的另一種呈現。常駐英國的巴西學者、Plataforma Cipó智庫營運人福利（Maiara Folly）表示，除了種族和仇外心理因素外，看不到任何其他原因。

面對國際社會強烈批評，英國漸漸轉軚，英國駐肯尼亞高級專員公署周三（22日）與肯尼亞衛生部發表聯合聲明，稱會承認當地接種的疫苗，並稱明白公眾對疫苗認證問題十分關注，但建立一個互相認可的疫苗護照系統需要時間。

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責任編輯：李俊儀

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