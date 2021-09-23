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拜登黨友成立語言平等委員會 保障拉丁裔亞裔選民

環球社會熱點 18:02 2021/09/23

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美國致力推祟多元文化主義，有不少政策保護少數族裔的權利。由美國總統拜登所屬的民主黨黨員創辦的非牟利組織 Building Back Together，正努力協助不黯英語的拉丁裔及亞裔選民，保障他們享有聯邦法律列明的投票權，不受語言障礙影響。

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拜登（Joe Biden）去年勝出總統大選，成功取得拉丁裔及亞裔選民大多數選票。拜登所屬的民主黨有成員創辦非營利組織 Building Back Together。該組織與數個進步派團體、拉丁裔、亞裔美國人及太平洋島民領導人合作，設立「語言平等委員會」（language justice committee）。

委員會將會監察不遵守聯邦法律要求的地方政府，保障少數族裔選民，減少他們因語言不通而出現投票障礙的情況。

根據美國《選舉法案》第203條，如果當地有超過1萬名或超過5%的合資格選民母語並非英語，地方政府必須向他們提供雙語選舉資訊，包括設雙語票站工作人員、票站外的設立多種語言標誌和投票指示牌。

Build Back Together 發言人指，委員會將集中針對協助佐治亞州北部及中部、佛羅里達州中部的縣、包括拉丁裔人數不斷增加的塞米諾爾縣。為提高與拉丁裔及亞裔美國公民的接觸，他們會使用西班牙語及亞洲語言。

他們亦計劃向不遵守《選舉法案》的地區發出通知信，同時紀錄涉嫌違反法案次數，監督及保障特定群體投票權利。

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Build Back Together 高級顧問及民意調查員巴雷托（Matt Barreto）表示，他們設立有關委員會是希望處理語言不平等問題，提高社會對但不黯英語的選民的關注，及增撥資源協助他們。

語言平等委員會將由Build Back Together代表、Priorities USA 組織，以及墨西哥、拉丁及亞裔等組織成員組成，亦是首個針對因語言障礙而影響少數族裔投票權的委員會。

責任編輯：郭麗明

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