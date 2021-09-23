日出康城LP10加推179伙　兩房折實953萬　發展商︰提價約6%　加幅合理　

將軍澳日出康城第10期LP10加推價單第5號，涉及179伙單位，發展商指，項目最快於下星期上載銷售安排，料有機會於下周末進行賣樓。

是次推出的單位，實用面積由634至1,205平方呎不等，整批價單定價由1,198.7萬至2,838.2萬元，價單呎價18,907至24,602元。今批單位繼續提供最高20.5%折扣率，整批折實售價由953萬至2,256.4萬元，折實呎價則由15,032至19,559元。值得留意的是，今批加推單位首次推出項目42個兩房全海景「樓王」單位，實用面積介乎711至712平方呎，折實價由1,177.8萬元起。

日出康城LP10示範單位

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南豐集團香港地產處執行董事許謙讓指，今次LP10平均呎價對比上一張價單有約6%加幅，因項目樓花期不足一年，而將軍澳區樓價已於今年上半年升約7%，指是次加幅合理。

南豐發展有限公司銷售部助理總經理李振東則指，本次首推的兩房樓王單位，目標為升級客，其實用面積及景觀皆為日出康城獨有，故相信有承接力。他續指，LP10至今累售533伙單位，佔全盤893伙約六成。

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