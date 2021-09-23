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【大行點睇】摩通料恒大年內仍有逾40億元利息需支付　料內房僅短暫反彈

股樓投資 18:02 2021/09/23

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摩根大通發表研究報告，指中國恒大(03333) 上日(22日)公布「如期」支付在岸債利息後，內房A股周三升約4%，而執筆時恒大美國ADR更升45%。不過，由於付款主要透過場外協商達成，恒大其實含糊其辭。報告稱，恆大今年餘下時間仍需支付41億元人民幣利息，支持2億元人民幣利息僅是首個障礙。摩通補充，有報道指恆大將被國企接管，但該行對消息來源的可靠性有保留。

報告指出，在上述兩則消息公布後，預期內房將有正面反應，但相信反彈屬短暫，現時恆大債務如何處理仍有許多不確定性。該行相信，倘恆大解決方案更趨清晰，內地對內房及按揭輕微放寬，以及市場對恆大對其他內房的溢出效應憂慮緩和，內房才有望迎來更可觀的反彈。

摩通短期較看好具防守性內房，名單如下：

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同場加映﹕【青姐話】監管無邊界 港股新常態

 

 

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撰文 : 周兆邦

中國恒大（03333） 港股

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