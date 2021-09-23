【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】仲煩惱緊抽中渣馬點練好？ 長跑好手屈旨盈過兩招比大家

距離渣打香港馬拉松只剩一個月的時間，不知大家練習進度如何呢？今日就請來曾經在2019年東京馬拉松跑出2小時46分38秒、去年波蘭半馬世錦賽跑出1小時19分8秒佳績，最近在香港田徑系列賽更創下1,500米個人紀錄（4分55秒96）的香港女子長跑好手屈旨盈Crystal ，同大家分享比賽訓練的小貼士，以及比賽當日的策略。

▲ 上月底屈旨盈以38分33秒勝出新鴻基地產香港十公里錦標賽。（相片來源：Crystal 屈旨盈 facebook）

Crystal 建議一眾報了名參加渣馬的選手要「量力而為」，將會跑半馬或10公里的跑友，現在就要開始積極練習了，至於未開始訓練的全馬參加者，就是時候要決定是否繼續跑下去，因為全馬體力消耗比較多，距離比較長，如果無練習就去跑會有一定危險性。

▲ Crystal再於香港田徑系列賽1,500米比賽奪得冠軍，並創下4分55秒96的PB。（相片來源：Crystal 屈旨盈 facebook @hksportsoho @tklamhk）

Crystal 表示現時比早兩個月涼了一點，跑友可選擇入夜之後進行針對性的距離訓練，例如 tempo run（配速跑）或 interval run（間歇跑）。將會跑10公里的跑友，tempo run 每次大約8公里就已經足夠，半馬則可以進行介乎8-12公里的tempo run練習，亦可以改為一公里的interval run，大約跑8-12 個一公里，跑與跑之間要有休息時間，可以因應自己的程度去訂下休息多少及跑步速度。

因為長跑講求耐力，Crystal 建議參加半馬或全馬的跑友每星期至少要有一次長課，半馬長課最少要有15公里，亦可因應喜好，跑長些至18-22公里不等。至於跑全馬的參加者，現時應已完成最長的長課，大約30-34公里，並要開始逐步調整訓練以保持狀態，未來數星期量一定要減，但強度可以增加，最重要是不要令自己太過操勞。

▲ Crystal建議半馬跑友可以進行interval run 提升速度，一星期進行至少一次15公里的長課。（相片來源：Crystal 屈旨盈 facebook）

至於渣馬當日應該點跑好， Crystal表示因為比賽在十月舉行，始終不會很涼快，加上比較潮濕，參賽者要特別留意當日天氣，以及當日自己的狀況，去決定當日跑速度。無論是十公里、半馬抑或全馬，Crystal建議大家保守一點會較穩陣，始終大家已有一段時間沒有比賽，就算很想比賽有好成績都不要太搏命，留前鬥後會比較理想，或以均速完成比賽都是較好選擇。

今次渣馬Crystal 將會挑戰半馬賽事，會「當做一個測試」，由於她剛迎接新的工作，現時仍在適應階段，需要繼續調節訓練與工作的平衡，練習沒有以前那麼多，所以這次旨在享受比賽，沒有特別期望或要跑出甚麼時間及成績，最重要是安全完成賽事沒有受傷。至於未來跑步目標，Crystal坦言現時工作佔了大部分的時間，每星期訓練跑量已由以前最多130公里，減至現時平均80至100公里左右，不足以應付全馬。

▲ Crystal將會在渣馬出戰半馬，早前參加渣馬宣傳活動與紅星Anson Kong 及另一名女子長跑好手羅映潮合照。（相片提供：渣打香港馬拉松）

Crystal 指為了生活，訓練的確要作取捨，盡量抽時間訓練，有時會清早四點半就起床練習，或收工七點後才練，視乎身體狀況及工作量，因此陪家人及朋友時間已比之前少，甚至沒有玩樂時間，因為一有空就去練習，個人而言都想突破自己。她表示暫時未有跑全馬或海外比賽的計劃，會先突破成績才再作打算。

雖然工作對Crystal 跑步計劃有一定影響，但她表示自己好鍾意跑，不會輕言放棄，若因為工作而不能做自己鍾意做的事就「沒有意思」。她又指訓練過後雖然疲累，但每次做完運動，身體就會散發安多酚，感到輕鬆及開心，就自然會有能量及力量去應付每天的工作！

▲ Crystal 去年與長跑一姐姚潔貞挑戰波蘭半馬世錦賽，雙雙創出佳績。（相片來源：Crystal 屈旨盈 facebook）

▲ Crystal 2017-2019年連續三年跑東京馬拉松，由第一次初馬的3小時21分，到2019年的2小時46分，進步驚人。（相片來源：Crystal 屈旨盈 facebook）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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