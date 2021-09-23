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【大行點睇】內地體育用品9月銷售弱 瑞信預期李寧銷量增速跑出

股樓投資 17:03 2021/09/23

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瑞信發表報告，指內地體育用品市場在9月銷售表現波動，在今年上旬整體銷售維持低迷。該行指，李寧 （02331） 表現最佳，錄得近兩成增長，而特步 （01368） 則增加3.2%，但安踏 （02020） 按年跌逾5%。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

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至於外資品牌則仍大部分錄得跌幅，Nike跌幅由8月的38.2%增加至50.8%，Adidas的跌幅由8月的22.4%收窄至10.7%。該行仍然維持特步、安踏及李寧目標價，分別為17.6元、213元及107元，評級維持「跑贏大市」。

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撰文 : 謝克迪, CFA

品牌 Adidas Nike 港股 特步國際（01368） 安踏體育（02020） 外資 目標價 李寧（02331）

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