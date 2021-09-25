【Mosaic慢慢砌@iM網欄】藝術之旅 港鐵馬賽克

在香港，要看到馬賽克，非常方便，每天上班下班的港鐵，相信是最多馬賽克的公共場所了。每一個港鐵站，都會有代表其顏色的馬賽克。不過，我指的並非這些牆壁，而是很具藝術性的馬賽克壁畫。

大家每天乘搭港鐵，有沒有發覺，在忙碌進出之間，藝術也無處不在？原來港鐵站由上世紀九十年代開始，多年來已經置有八十多件藝術作品，當中大約一半是本港藝術家，一半是內地及海外藝術家的作品作品，包括雕塑、裝置及混合媒體創作。由於港鐵站大部份牆身鋪上馬賽克，所以有十多幅是馬賽克壁畫，也不算多。

當中最早的一幅港鐵馬賽克壁畫，相信是中環站的《山高水長》（2003年）了。這是一幅以本港著名畫家張雅燕創作的中國畫為基礎砌成的馬賽克。張雅燕是在我成長過程中，每隔一段時間就會採訪的藝術家。記得我於新聞系就讀時，在一間時尚雜誌兼職，已去張雅燕家訪問了；後來成為文化藝術記者，也專訪過她不只一次。

▲ 張雅燕《山高水長》馬賽克壁畫，這圖是輯自《港鐵.藝術之旅》

▲ 畫中有中銀大廈等現代建築物

▲ 這朵粉紅色的洋紫荊可說是點睛之作



張雅燕是於意大利留學的，卻又是嶺南派大師楊善深的學生，但我曾介紹她一次抽象作品展覽，所以她是一位中西兼擅的藝術家。有這樣的才華，創作《山高水長》就難不倒她了。畫中有中銀大廈等現代高樓，也有文物建築立法會大樓，還有中式漁船、花鳥、樹木等對象，都能輕易掌握。花鳥樹木部分令我想起曾到台北故宮欣賞合璧的《富春山居圖》。而我最喜歡的，是一朵飛揚的洋紫荊，雖然輕柔單薄，卻因粉色及線條獨特，加上寓意香港的特徵，成為整幅作品的點睛！

說回馬賽克，值得欣賞的是以卡其色玻璃營造國畫宣紙書箋的效果，連金箔部分都非常神似，添上一抹博古雅意。由於國畫重點技巧是渲染，在砌的時候運用深深淺淺的粒粒相互烘托，減少強烈的對比，也很出色。

整幅作品十一米長乘二點八米高，可算是巨幅宏篇，每次想在畫前拍一幅全景，都因中環站的洶湧人潮，要等很久，也未必成功呢。正因那麼大件的作品，在砌的時候大都分段完成，最後才合在一起。所以走近看時會見到明顯接駁所留下的痕迹。如果在填縫時依照每個畫中顏色去選用填縫色料，而非劃一用白色填縫，割裂的痕跡不會那麼明顯。

不過，這會花費更大功夫及時間，何況，像我這樣靠近細賞的人畢竟很少，整體宏觀還是非常好看的。

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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