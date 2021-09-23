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【跨境支付】支付寶澳門今起可於2.5萬間香港商戶以澳門幣購物

Hot Talk 16:56 2021/09/23

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【跨境支付】支付寶澳門今起可於2.5萬間香港線下商戶以澳門幣購物

近年電子錢包力拓跨境付款，螞蟻銀行澳門今日宣布，旗下的支付寶澳門的電子錢包拓展跨境付款服務，澳門用戶從即日起可直接在香港地區的商戶中以澳門幣付款消費，首階段率先開通超過2.5萬間香港商戶，日後將逐步拓展至更多商戶。

螞蟻銀行澳門稱，中級認證或以上的支付寶澳門用戶日後在香港見到貼有「Alipay+」或「支付寶（澳門）」標識的商戶，即能使用電子錢包以澳門幣付款，無需任何手續費；香港商戶則可實時收取自動兌換後的港幣。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，服務有助澳門用戶通關後在大灣區生活圈的出行越來越便捷，也能讓更多香港商戶受惠。李詠詩又期望，支付寶澳門未來可繼續拓展至更多地區和國家，令澳門用戶走到哪裡都可以用自己的電子錢包一App出行。

現時AlipayHK用戶可於內地及澳門消費，以港幣付款；內地支付寶用戶可於港澳兩地消費，以人民幣付款；現時支付寶澳門錢包用戶也可以在香港消費，進一步帶動粵港澳居民在大灣區內的電子支付互聯互通。

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編輯：李哲毅

港股 電子支付 支付寶 澳門 螞蟻銀行

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