【李嘉誠有份】Impossible推植物豬肉　10月4日起逾120間餐廳可品嘗相關菜式

▲ 【李嘉誠有份】Impossible推植物豬肉 10月4日逾120間餐廳可品嘗相關菜式

李嘉誠旗下維港投資有份的Impossible Foods一直只賣植物牛肉，如今正式進軍植物豬肉行列。Impossible Foods公布，為餐飲市場推出Impossible植物豬肉，香港食客將可以由10月4日起在全港超過120間餐廳，嘗試Impossible植物豬肉，新加坡餐廳夥伴則會在秋季稍後推出相關菜式。傳統動物豬肉是全球最廣泛食用的肉類，即日起，香港和美國的餐廳可透過主要食品分銷商訂購Impossible植物豬肉，以將相關菜式加入菜單中。

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Impossible植物豬肉製造過程減少73%溫室排放

在一項訪問了超過200個香港消費者的盲測中，54%受訪者傾向選擇Impossible植物豬肉，較選擇動物碎豬肉的46%為高，而且在各測試範疇的得分亦較高，包括整體喜好、外觀、味道、口感和購買意慾。

Impossible植物豬肉在製造過程分別能減少85%用水量、82%土地使用量及73%溫室氣體排放量。

Impossible植物豬肉不含麩質、硝酸鹽、動物激素及抗生素。與每4安士（113克）美國農業部（USDA）70/30混合碎豬肉相比，Impossible植物豬肉的卡路里少 37%（220卡路里相對於350卡路里）、少 59% 總脂肪（13克相對於32克）、少 39% 飽和脂肪（7克相對於11克），以及含有 2.7 毫克的鐵質（相對每份動物豬肉含有 1 毫克鐵質）。此外，每 4 安士（113克）的 Impossible 植物豬肉含有 0 毫克膽固醇（7克飽和脂肪及0克反式脂肪）。

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