【清酒新世界@iM網欄】超越奉獻—— 信州亀齢．二

岡崎酒造位於長野縣上田市，這是一個很特別的地方，當地的稻倉梯田已被政府選為日本梯田百選，不少遊客都會自駕遊特意前往觀賞梯田，風景極為美妙！稻倉梯田與信州亀齢息息相關，其中《超越奉獻——適合釀酒的人——》這部紀錄片中介紹了信州亀齢與長野縣上田市的稻倉梯田的邂逅故事，足足以一年時間捕捉有關岡崎酒造生產清酒以及相關人員背後的熱情故事。

上篇提及岡崎酒造是一家擁有 350多年歷史的酒藏，紀錄片中記錄了岡崎美都里小姐與丈夫的邂逅故事，記錄了他們怎樣互相扶持釀造出最好的清酒。其實開始時由於業績不太理想，以及他們沒找到未來的方向，加上那時剛被選為「日本梯田百選」之一的稻倉梯田因農民的老化面臨嚴重的威脅，而且又找不到傳承者，所以導致當區擁有沈重的壓力，因此岡崎酒造和稻倉梯田的農民合作，使用稻倉梯田產的酒米釀造只屬於上田的清酒。

然而，只釀造清酒還不足以將清酒傳達給全世界，岡崎酒造通過當地賣酒的商店、居酒屋和唎酒師合作，打造清酒的使命，不單只傳達清酒的味道和岡崎酒造的歷史，還包括了上田市的稻倉梯田和地區的魅力，希望由飲用者開始傳開去！在上年8月12日，他們還創立了一個新的文化節日，在稻倉梯田舉行了手持火炬的儀式，祈求害蟲能夠得到控制和稻米豐收。稻倉梯田地區振興委員會希望在未來10至20年把這個節日打造成當地人喜愛的傳統活動，附上過去活動的連結，有興趣可以親身去看一看！同年10月，岡崎酒造正式簽訂縣內第一個「梯田合作協議」，以推動當地企業和梯田保護團體之間的合作，致力保護及振興梯田。

最後今天要介紹的清酒就是信州亀齢的「稲倉の棚田 純米吟醸」，採用了稻倉梯田産的人心地以55%的精米步合，是一款用心製作而且數量有限的限定酒。當將清酒倒入酒杯，玻璃杯中會充滿細小氣泡，那就是微碳酸，同時會慢慢開始散發出柔和而強烈的香氣，譬如清新的白桃和士多啤梨的甜味，適合搭配肉類料理，飲用過這款清酒後可能對清酒有新的看法呢！



岡崎酒造株式会社

地址：〒386-0012 長野県上田市中央4-7-33

電話：0268-22-0149

官網：http://www.ueda.ne.jp/~okazaki/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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