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【情緒有得傾@iM網欄】坦誠面對壞情緒   才是強者表現

名人薈萃 10:01 2021/09/24

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這一陣子忙於在某間跨國企業中擔任情緒治療師心理教練一職，為一班日理萬機的專業人士提供一個情緒緩衝處，好為他們在高壓環境下打打氣。事實上，相比於美加地區輔導服務在亞洲仍然未算普及，很多人對它的用處還是一知半解。但一經接觸，便容易體會箇中好處，並不存在專為情緒病患者而設。

情緒困擾   如感冒一樣普遍

畢竟每個人偶爾也會遇上情緒困擾的時候，情況普遍就如患上感冒一樣，偶一不慎便「中招」。當然很多時候會不藥而癒，有時卻在身體內越演越烈；假若不儘早處理，問題有機會愈滾愈大，引致病徵出現。正所謂病從淺中醫，正好說明這點。

美國職業網球員的故事

這倒令筆者想起一位美國退役職業網球員Mardy Fish。他在2011年事業達到頂峰，晉身世界第七的排名，不單打進了溫網的男單八強，最終還進入年終總決賽，只可惜一直未能在大滿貫封王。原來他一直獨個兒承受著巨大壓力，從小被訓練要壓抑情緒，更不可讓別人看見自己軟弱的一面。終於在2012年的美國網球公開賽前一小時，他戲劇性地突然宣布退出比賽。

三年後，他公開退賽原因，原來當下已患上嚴重焦慮症，令他數年內無法走回網球場上比賽。幸好他立刻尋求專業協助，配合家人的悉心照料，漸漸走出陰霾，更在2019年被委任為美國戴维斯杯盃的領隊。難得是他無懼別人眼光，選擇面對自己的惡魔，將個人復康經歷主動與人分享。此舉令不少頂尖運動員明白其實自己並不孤單，也不需要獨自承受所有的負能量。

尋求協助   是強者表現

Fish的故事令人明白  ──  能夠面對自己情緒「不舒服」，表面上看似是弱者表現；若能稍作思量，便明白這反倒是強者所為。正因為要具備無比勇氣，才可以面對並克服一己的不足，邁向成長之路。亦因如此，在不久前日本混血網球天后Naomi Osaka宣佈暫別球壇、或在東京奧運會中的美國星級體操運動員 Simone Biles決定退賽，也可說是對精神健康重要性的一種覺醒。

筆者衷心相信，隨著社會繼續進步，普羅大眾對心理健康有更多了解時，便容易放下成見，甚至能夠積極主動面對問題、或尋求專業協助，以致心靈更加健壯。

 

作者_小明（吳小明）簡介：
小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

Facebook 專頁：facebook.com/renewinstrength

 

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撰文 : 小明（吳小明）

欄名 : 情緒有得傾

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