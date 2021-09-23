聯儲局退市在即　人民幣穩健依然

聯儲局立場趨向鷹派，儘管局方未有即時宣布啟動退市，主席鮑威爾表示在下次11月份的會議上可能開始退市，並指出可能在2022年中完成。聯儲局的利率預測亦顯示，9名委員預計2022年底前將開始加息，並於2023年及2024年每年加息3次。聯儲局會議結果公布後美元抽高，但美股及長端美債債息變動不大。筆者認為，聯儲局加息步伐快於利率市場預期，美元反覆上行的格局不變。現時市場信心薄弱，一旦股市出現較明顯回吐，美元亦有機會因避險情緒升溫而走高。

中國方面，房地產債務違約風險仍然是焦點所在。事實上，有關房地產公司負債累累，經歷一連串信貸評級下調後，出現債務違約已非黑天鵝事件。現時投資者比較關注中國政府將如何收拾殘局，一旦出現政策失誤，將可能導致無序違約，並動搖投資者對其他房地產公司的財務信心，觸發連環違約事件。筆者認為，房地產行業涉及的資金龐大，大型房地產公司倒閉牽連甚廣，中國政府仍然會在適當時機出手協助債務重組，並指示國家地產開發商接手停工中的樓盤，避免「爛尾樓」的出現。在此情景下，中國金融市場出現系統性風險的機會仍然不高，年底前人民幣將維持區間震盪局面。

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重溫【ET開市直擊】- 儲局或提前加息對環球股市有何影響？（附Time code）