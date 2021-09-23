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【高息股攻略】本港地產股靜靜回升　邊隻業務分散坐享5厘息？

股市 17:58 2021/09/23

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早前傳出中央晤香港主要地產商，告知「遊戲規則已經改變」，隨著新地 （00016） 澄清未收到中央向地產商施壓，加上首富李嘉誠等大孖沙增持，和地產商展開回購，本港地產股已從恐慌低位中「靜靜雞」回升。如要收息，邊隻更值博？

地產股邊隻高息？

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目前本地地產股中，以恒地 （00012） 為最多新界農地的一家，達到4400萬平方呎，之後是新地亦有3100萬平方呎。由於來自中央的監管風險提升，加上共同富裕概念，不排除發展商有捐地或低價讓地的風險。

電訊盈科 （00008） 8厘息現價可買：【按此】（或點選 ↓ Time code 29：37）

摩通報告以發展商農地免費轉贈政府、未來開發項目現金流估值歸零兩大情況，評估香港地產商風險。其中，長實 （01113） 、新世界發展 （00017） 所受壓力最少，股價相當於下行風險約9%，信置 （00083） 、新地下行風險達20%，恒地則達37%。

長實、新地業務分散

為減低監管風險，如要投資地產股收息，應分散至不同公司，或揀選本身業務分散的發展商。例如，長實的外國資產較多，物業銷售僅佔約43%，其餘來自基建及實用資產業務，英國酒館、物業租務等，雖然股息率僅約4厘為地產商中較少，但穩健性勝一籌。

新地並有三成收入分布於電訊、物流運輸、酒店經營及數據中心及其他業務，近一成為內地物業銷售，本地物業租賃則佔近18%，有助分散本地物業發展的風險，兼坐享5厘息。

相關文章：【高息股攻略】中石油急漲7%創兩年高　股息率7厘值得憧憬

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編輯：區嘉俊

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港股 收息股 李嘉誠 新世界 本港地產股 新地 長實 新世界發展（00017）
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