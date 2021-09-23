【大行點睇】高盛重申睇好碧桂園服務　料集團未來增長動力持續

碧桂園服務(06098)早前公布已同意以不超過100億元人民幣收購富力地產(02777)關連方富力物業服務的物管服務業務。高盛發表報告指，該行估計，該收購會為碧桂園服務今年淨利潤預測帶來11%增長，收入預測會增加15%，總在管面積預測增加14%。該行認為收購事項有助碧桂園服務鞏固在先進城市的佈局，亦看好該公司行業領導地位帶來的快速增長，對該公司維持「買入」評級，目標價89元。



高盛表示，碧桂園服務未來持續增長動力，包括是次收購達到豐富業務組合，物管服務毛利率改善進度，以及社區增值服務貢獻。

大行對碧服評級及目標價：

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