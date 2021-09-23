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【人幣定存】1年人幣定存息最高2.7厘 季結倒數前料搶存戰加劇

Hot Talk 16:22 2021/09/23

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交銀香港追趕加息快車，今天上調一年人民幣定期存款至2.4厘。

聯儲局主席鲍威爾突放鷹，暗示最快或於明年加息，但美債息暫未有明顯抽高，美滙指數亦只約在93.3高位整固，間接令非美貨幣包括人民幣等沒現顯著走弱，在岸價兌美元今午（9月23日）暫報6.467。不過，離岸人民幣拆息續高企，當中反映跨季度的一周拆息更突破5厘新關。3間中小行齊加人民幣定期存款息，包括交銀香港調升一年定存息率0.1厘，新息率至2.4厘。華僑永亨則微升6個月人幣定存年息0.05厘、新報2.6厘。大眾銀行更3連加，把7天人幣短存年息累升0.25厘至1.45厘。專家料季結倒數，預期加息搶存戰加劇。

想知港銀1年人幣定存最新息率？可按下圖了解

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總結本周首4天，已有5間大小行追趕加息快車，周二（21日）上商及星展已搶閘加息。最矚目的是，星展勁加3個月及半年人幣定存年息0.2厘，齊報2.7厘，頓變兩存期的破頂息。至於一年期人幣定存息率有雙冠王，南商及華僑永亨皆以2.7厘居首。

展望人民幣前景，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午回應本報查詢指，維持人民幣滙價於3個月內見6.4，半年至一年挑戰6.3，長線目標5.6。

英鎊定存息最高12厘【下一頁

陳正犖表示，聯儲局議息後，該行暫維持美國於11月宣布縮減買債，12月正式開始，每月縮減規模或為150億美元。且維持22年12月首次加息的基本假設，預計隨後大約每年加息4次，直至政策利率達至兩厘。

陳正犖補充，雖然該行料基本情況是儲局於12月開始減少買債，但昨晚鮑威爾使用的語言偏鷹，保留了可能在11月宣布、並立即開始的可能性。此外，美滙指數料於3個月內報91.12，半年至1年料為93.46，長線目標93.47。

另方面，金管局公布，國家財政部今天發行80億元（人民幣，下同）國債，總共接獲245.57億元申請，超購逾兩倍。當中兩年期的發行額為50億元，最高接納息率為2.41厘；5年期佔20億元，票息2.5厘；餘下10億元為15年期，中標息率更高達4.15厘，業界指反應勝預期，市料受惠於恒大 （03333） 爆煲危機有望脫險。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

南洋商業銀行 星展銀行 上海商業銀行 大眾銀行 華僑永亨銀行 交銀香港 人民幣 人民幣定期存款 定期存款
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