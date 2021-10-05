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【智取英文@iM網欄】重新學習英語會話 英語會話課程推薦

名人薈萃 08:00 2021/10/05

分享：

 

大家認為自己的英文水平如何呢？可不可以應付日常對話呢？如果大家覺得有需要重新學習英語會話，可以報讀由認可機構開辦的英語會話課程。今天我想與大家分享兩個英語會話課程。

 

良師學校：

學校開辦雅思英語課程超過18年，課程包括會話能力課程，主要訓練學生發音和會話語調，從而改善他們的傳意技巧。另外，透過互動教學模式及定期免費文化活動，令同學輕鬆體驗不同國家的文化和掌握其語言， 達致學以致用。學校也會幫助學生代報考試，考取國際認可的專業證書。課程會由專業教師團隊執救，定期跟進學生進度及課程內容，令學生考取好成績。

 

EF English Centers：

English Centers 是全球最具規模的英文語言專科教育機構，主要提供成人英語教育、語言遊學、學外升學、文化交流等教育項目。成人英語教育課程包括會話能力課程，課程由專業教師團隊執救，著重培訓學生日常英語溝通能力。此外，學生可以申請持續進修基金報讀課程。只要你是香港市民，年滿18歲至70歲，便可以申請。資助額大約二萬元， 幫助有需要人士提升語文能力。

 

 

作者簡介：Spencer Lam 林栢勤，英文補習教師。港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam 林栢勤

欄名 : 智取英文

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