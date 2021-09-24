【樓市熱話】親戚膝下無子 因保安經常噓寒問暖 終獲贈一層樓 網民： 我都想做保安

如果你經常與一位孤單老人聊天，意外地要轉送你一個單位，你會怎麼做？近日有網民於網上討論區發文，指有親戚膝下無子，樓主天真地以為單位會轉送給他，結果誰沒料到…

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此貼文一出後引來網民熱議，有人認為全件事很假，親戚不給單位給樓主，反而給看更，「很假，你親戚不給你，但給保安？」，但有些人反駁其說法，「不出奇，有些人會捐給非政府組織(ngo)」、「不覺得有甚麼問題？不給一個關心自己的人，難道給你嗎？」、「不覺得有多假，一個人甚麼都沒有，所謂親戚連兩句都沒有，但如果有一個人經常過來聊天，死後把單位送出去有多出奇？」、「真是完全不出奇，認識一名重病男人、沒有親戚，他把一副身家交給他同事。」另外，有些網民搞笑地留言：「我想做保安。」、「姨姨我不想努力了！」、「錢從天而降」

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責任編輯：陳頌潔