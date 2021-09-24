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【職場熱話】有同事離職派旺旺仙貝 唔係人人有 「咁派法我寧願佢唔派」 網民：有餅你吃就偷笑！

理財智慧 09:00 2021/09/24

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有同事離職，按照職場傳統文化一定會派「散水餅」，但如果派的「散水餅」不得體，隨時招人話柄，近日有網民於網上討論區發文，指有同事在下班前5分鐘，拿住一包「旺旺仙貝」派發，還不是每一名同事都有，令樓主感到尷尬，他直言：「這樣派發的話，我寧願不派，或者派派旺旺小饅頭，這樣起碼夠分配。」

【延伸閱讀】投推署招聘行政助理 月薪2.3萬元 無要求特別技能 【下一頁

入職條件：

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職責：

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 【職場熱話】返工不發一言    辭職後顯露活潑一面   網民：舊同事也能當朋友   【下一頁

此貼文一出後引來網民熱議，有人認為派「旺旺仙貝」有甚麼問題，樓主有餅吃就偷笑了，「有甚麼問題？有餅你吃就偷笑！」、「問題在哪裡？你不知道該同事背景，難道你覺得月入一萬元的文員要派幾十元的蛋糕嗎？還是樓主你覺得派餅一定是『餅』？」、「難道旺旺仙貝不是『餅』嗎？」

另有些人提供搞笑建議，不如派童星點心麵，一人拿一條，「派童星點心麵，一人拎一條，弄碎它又可以多派幾個人。」、「如果同事派嘉頓雜餅，你就知道味道」，樓主回應：「拿住一罐四周派，不說還以為收餅的人是難民。」，有人附和道：「幸好，你同事不是用五餅二魚的方式分給你們。」，樓主回覆：「欠的是沒有拆開包裝，變成一人一塊。」

同場加映：【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

 

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責任編輯：陳頌潔

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