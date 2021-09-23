  • 27°C
香港時間 : 2021923日 (四) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】明早發布Switch冬季最新遊戲陣容　動物之森將有更新？（附直播連結）

科技 17:45 2021/09/23

分享：

任天堂預告將在香港時間明（24日）上午六時舉辦Nintendo Direct線上發布會，公布Switch最新遊戲資訊，為各位Switch玩家介紹2今年冬季的預定新作，當中除了包括準備上市的寶可夢（Pokémon）系列，還預計有《薩爾達傳說：曠野之息2》等大熱作品的最新消息。

任天堂預告將在香港時間明（24日）上午六時舉辦Nintendo Direct線上發布會，公布Switch最新遊戲資訊，為各位Switch玩家介紹2今年冬季的預定新作，當中除了包括準備上市的寶可夢（Pokémon）系列，還預計有《薩爾達傳說：曠野之息2》等大熱作品的最新消息。

【按此觀看直播】

綜合外媒報道，任天堂預定於今年冬季推出的Nintendo Switch遊戲中，將包括：《寶可夢傳說 阿爾宙斯》、《Splatoon 3》、《Metroid Prime 4》、《薩爾達傳說：曠野之息2》等遊戲，並將同場公布發售日期。另有《任天堂明星大亂鬥系列》、《動物之森》等大熱遊戲，亦預計會有最新更新資訊。

【網絡安全】OpenOffice出現漏洞　用戶裝置隨時被執行惡意程式碼

據悉，Nintendo Direct線上發布會時長約為40分鐘，將重點介紹今年冬天即將推出的Nintendo Switch軟件情報，而用家將可以在任天堂的YouTube和Twitch頻道上觀看。

【Apple】iPhone可監測健康？　傳蘋果正研究透過iPhone檢測憂鬱症與認知能力下降

【遊戲熱話】PS4玩家投訴系統更新後突然變磚　官方尚未提供解決方法

責任編輯：張凱琳

相關文章

【Microsoft】微軟呼應環保潮流　藉海洋回收塑膠製成無線滑鼠
今日
【Microsoft】微軟呼應環保潮流　藉海洋回收塑膠製成無線滑鼠
【蘋果政策】蘋果iOS 14新私隱政策　影響Facebook客製化廣告精準度
今日
【蘋果政策】蘋果iOS 14新私隱政策　影響Facebook客製化廣告精準度
【零售科技】亞馬遜擬開實體百貨公司　設QR Code、觸控屏幕增購物體驗
今日
【零售科技】亞馬遜擬開實體百貨公司　設QR Code、觸控屏幕增購物體驗
【私隱安全】小米手機涉嫌監控外國用戶敏感言論　立陶宛國防部呼籲：立即停用　
今日
【私隱安全】小米手機涉嫌監控外國用戶敏感言論　立陶宛國防部呼籲：立即停用　

你可能感興趣

【Microsoft】微軟呼應環保潮流　藉海洋回收塑膠製成無線滑鼠
今日 14:15
【Microsoft】微軟呼應環保潮流　藉海洋回收塑膠製成無線滑鼠
【蘋果政策】蘋果iOS 14新私隱政策　影響Facebook客製化廣告精準度
今日 14:28
【蘋果政策】蘋果iOS 14新私隱政策　影響Facebook客製化廣告精準度
【零售科技】亞馬遜擬開實體百貨公司　設QR Code、觸控屏幕增購物體驗
今日 16:30
【零售科技】亞馬遜擬開實體百貨公司　設QR Code、觸控屏幕增購物體驗
YouTube 任天堂 Switch 軟件

下一篇文章

【零售科技】亞馬遜擬開實體百貨公司　設QR Code、觸控屏幕增購物體驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Kindle系列】Amazon新一代Kindle Paperwhite登場　增至6.8吋屏幕+背光亮度提高10%
【Kindle系列】Amazon新一代Kindle Paperwhite登場　增至6.8吋屏幕+背光亮度提高10%
【Netfilx】Netflix竟推免費方案搶客？　 Android用戶可免費看多套影集
【Netfilx】Netflix竟推免費方案搶客？　 Android用戶可免費看多套影集
【蘋果iPad】蘋果新iPad、iPad mini周五開賣　實試Touch ID、Center Stage功能
【蘋果iPad】蘋果新iPad、iPad mini周五開賣　實試Touch ID、Center Stage功能
【5G手機】Motorola兩款新5G機登陸香港　edge 20系列最平2,899元入手
【5G手機】Motorola兩款新5G機登陸香港　edge 20系列最平2,899元入手
【Apple】iPhone可監測健康？　傳蘋果正研究透過iPhone檢測憂鬱症與認知能力下降
【Apple】iPhone可監測健康？　傳蘋果正研究透過iPhone檢測憂鬱症與認知能力下降
【iOS 15】4款iPhone更新後　電池續航力明顯下滑
【iOS 15】4款iPhone更新後　電池續航力明顯下滑