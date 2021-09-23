【機迷熱話】明早發布Switch冬季最新遊戲陣容　動物之森將有更新？（附直播連結）

▲ 任天堂預告將在香港時間明（24日）上午六時舉辦Nintendo Direct線上發布會，公布Switch最新遊戲資訊，為各位Switch玩家介紹2今年冬季的預定新作，當中除了包括準備上市的寶可夢（Pokémon）系列，還預計有《薩爾達傳說：曠野之息2》等大熱作品的最新消息。

任天堂預告將在香港時間明（24日）上午六時舉辦Nintendo Direct線上發布會，公布Switch最新遊戲資訊，為各位Switch玩家介紹2今年冬季的預定新作，當中除了包括準備上市的寶可夢（Pokémon）系列，還預計有《薩爾達傳說：曠野之息2》等大熱作品的最新消息。

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綜合外媒報道，任天堂預定於今年冬季推出的Nintendo Switch遊戲中，將包括：《寶可夢傳說 阿爾宙斯》、《Splatoon 3》、《Metroid Prime 4》、《薩爾達傳說：曠野之息2》等遊戲，並將同場公布發售日期。另有《任天堂明星大亂鬥系列》、《動物之森》等大熱遊戲，亦預計會有最新更新資訊。

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據悉，Nintendo Direct線上發布會時長約為40分鐘，將重點介紹今年冬天即將推出的Nintendo Switch軟件情報，而用家將可以在任天堂的YouTube和Twitch頻道上觀看。

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責任編輯：張凱琳