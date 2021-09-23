【疫市營商】朱古力代工生產廠房　「就地生產」避免跨境物流延誤

▲ Multizen從事朱古力代工生產逾20年。

中國廠房為海外客戶進行代工生產，常面對物流延誤等問題。從事朱古力代工生產的Multizen早於10年前，便展開就地代工的策略，在重要市場設立生產綫，以減輕物流壓力和營運成本。其行政總裁李承東表示，目前在中國內地、美國和香港設有生產綫及銷售團隊，未來計劃在日本也設置生產綫，以配合該區的銷售業務。

他續指，日本目前設有銷售辦公室，主要銷售來自其他國家生產的朱古力。現時正在當地尋找合適的生產綫，冀與當地的傳統朱古力品牌合作，進行生產和銷售。

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Multizen從事朱古力代工生產逾20年，李承東表示，最初以2萬美元起家並主打銷售小型玩具，後來有客戶查詢並要其進行代工生產朱古力，成為其進軍朱古力生產的契機。李承東坦言，代工生產不易做，要持續發展就必須緊貼客戶的要求，並同步改變，更總結出3項成功之道：

1.站在客戶的立場思考

他相信「有問題自然有答案」，而客戶每次提出問題，只要為其找出答案，讓客戶繼續下單的同時，也是為自己找尋新商機的方法。並笑言，若當時做小型玩具時不聽取客戶要求生產朱古力，現時未必有這一間公司。

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2.求變

他指20年前的機器可以用很久，產品款式的變化也不多。但近年市場的發展及需求不斷在變，現時的機器或模具幾年就要淘汰。

3.重視資金流

他認為投資要小心，曾在美國發展自家品牌，卻沒有回報，最後與當地公司合作才能及時止蝕。從此以後，他明白要專心做自己擅長的事，並要尋找夥伴合作。

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記者：馬意文