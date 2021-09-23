【ESG】中電承諾2040年淘汰所有燃煤發電資產　2050年實現淨碳排放　

▲ 中電藍凌志指，雖然投資新發電機組需要投放大量資源，但中電會盡力平衡投資、融資及派息。

中電 （00002） 宣布最新的《氣候願景2050》，承諾2050年底前實現整個價值鏈淨零溫室氣體排放，同時亦訂下2040年淘汰所有燃煤發電資產的目標，較原先承諾提前十年。中電首席執行官藍凌志指，集團會將投資投放其他低碳領域，包括輸電、配電、可再生能源、新能源科技及智慧能源方案，冀在有限時間內實現最新目標。

藍凌志指，雖然投資新發電機組需要投放大量資源，但中電會盡力平衡投資、融資及派息，並有意為澳洲的發電項目引入合作夥伴，加快達成淨零排放的目標。他續稱，中電會每五年加強減碳目標的承諾，冀將全球氣溫升幅控制在攝氐1.5度以內。

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現時本港發電能源組合中，約有25%來自大亞灣核電廠。藍凌志指，核電的穩定性較風電及太陽能為高，而且多元化的電力來源有助減低發電成本以致電價的波動性，因此未來會繼續向港輸入核電。除核電外，基於離岸風電機組的成本不斷下降，發電功率上升，中電亦研究在港建設離岸風電場，但首要解決輸電至本港的問題。

中電會考慮發行新綠色債券融資，並仿傚集團在印度引入合作夥伴的模式，於澳洲物色夥伴合作發展，合作層面包括出售部分當地業務權益，亦可以買電形式合作。

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