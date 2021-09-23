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【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽

股樓投資 16:08 2021/09/23

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為助子女置業，不少父母都會出錢出力，但亦有孝順子女買樓贈父母。中原地產呂學維說，粉嶺欣盛苑G座中層03室，實用面積401平方呎，兩房間隔，議價後以居二市場價325萬元易手，實用呎價約8,105元。代理續說，買家是用家，見屋苑少有放盤，而且價錢合理，故購入單位予母親自住。 

資料顯示，原業主於1993年以約55萬元購入上址，持貨28年，現帳面獲利270萬元離場，單位期內升值約4.9倍。 

事實上，粉嶺欣盛苑可算是東鐵沿綫樓價較相宜的居屋，但缺點是離東鐵鐵站較遠，要步行約十分鐘才粉嶺站，而且不設商場。雖然屋苑位置偏僻，但居住環境相對清靜。 

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撰文 : 黃卓賢

居屋 欣盛苑 粉嶺 中原地產

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