【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽

為助子女置業，不少父母都會出錢出力，但亦有孝順子女買樓贈父母。中原地產呂學維說，粉嶺欣盛苑G座中層03室，實用面積401平方呎，兩房間隔，議價後以居二市場價325萬元易手，實用呎價約8,105元。代理續說，買家是用家，見屋苑少有放盤，而且價錢合理，故購入單位予母親自住。

資料顯示，原業主於1993年以約55萬元購入上址，持貨28年，現帳面獲利270萬元離場，單位期內升值約4.9倍。

事實上，粉嶺欣盛苑可算是東鐵沿綫樓價較相宜的居屋，但缺點是離東鐵鐵站較遠，要步行約十分鐘才粉嶺站，而且不設商場。雖然屋苑位置偏僻，但居住環境相對清靜。

延伸閱讀

無礙股市波動 鴨脷洲逸南加推16伙 折實價449萬起【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映︰【青姐話】監管無邊界 港股新常態

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機