【ET講股通】梁耀康：後抽？股•市分離（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日反彈，恒生指數早段曾升逾600點，惟及後升幅逐步收窄。港股走勢點睇？今日收市宜守在哪個水平？獨立股評人梁耀康（Dave）於「ET講股通」為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

03：02 - 聯儲局議息聲明藏玄機

04：36 - 成也恒大 敗也恒大

05：39 - 留意恒指能否企穩24581點

09：46 - 電力設備、新巿能源、基建相關強勢板塊續上衝 宜設止賺位

12：00 - 紙業股抽升 談玖龍紙業 （02689）

13：06 - 車股高開低走要留意 談長城汽車 （02333）

15：15 - 科技股美團 （03690） 買賣策略

16：10 - 內銀股有機會後抽衝上

18：35 - 港股收市市況速報

18：49 - 股票分析：粵海投資 （00270） 股價點睇

21：22 - 股票分析：新世界發展 （00017） 買賣策略

23：54 - 股票分析：維他奶 （00345） 買賣策略

26：54 - 股票分析：藥明生物 （02269） 買賣策略

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恒指全日收報24510點，升289點，大市總成交1,789億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股高開低走，反映高位有沽壓，走勢未算十分強勁。升市主因美國聯儲局公布議息結果，決定不減買債，但好大機會11月議息時宣布，惟加息時間亦有機會提早，2022年息率預期為0.3厘。

另一升市原因是恒大 （03333） 以場外協商方式解決今日到期的境內債利息，另有消息傳恒大重組或一拆三變成國企。

後市還看能否重上24581點

展望後市，還看恒指能否企穩24581點，才有望重展升勢，否則可能只是後抽，之後再試低位。恒大事件發展甚為關鍵，將左右外資對中資股的看法，若恒大變國企，而非以市場化解決債務危機，恐為海外投資者帶來一定憂慮。

個別板塊持續強勢，電力、新能源、基建股全綫抽升。華潤電力 （00836） 升14.2%至22.8元，龍源電子 （00916） 升5.6%至17.74元，惟要小心短綫升幅已大，高位遇阻，不妨適度止賺。中國建築 （03311） 升4.7%至7.33元，仍可持有，但要嚴守止賺。玖龍紙業 （02689） 升1成至11.9元，失守10.56元離場。

電力及新能源股伺機食糊

資金輪動，早前強勢的汽車、體育用品股高位回落，慎防電力、新能源股亦會出現同樣情況。始終整體大市反彈力度有限，不排除再試低位。沒持貨者，未宜高追，還不如留意科技股，如走勢較強的美團 （03690） ，後者股價升5.2%至242.6元。

恒大事件有望解決，早前遭拋售的內銀股亦可留意，交行 （03328） 升2%至4.49元。

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