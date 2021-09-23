  • 29°C
香港時間 : 2021923日 (四) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：後抽？股•市分離（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:26 2021/09/23

分享：

港股今日反彈，恒生指數早段曾升逾600點，惟及後升幅逐步收窄。港股走勢點睇？今日收市宜守在哪個水平？獨立股評人梁耀康（Dave）於「ET講股通」為你分析。

Time code：

00：00 - 港股今日市況速覽
03：02 - 聯儲局議息聲明藏玄機
04：36 - 成也恒大　敗也恒大
05：39 - 留意恒指能否企穩24581點
09：46 - 電力設備、新巿能源、基建相關強勢板塊續上衝　宜設止賺位
12：00 - 紙業股抽升　談玖龍紙業 （02689）
13：06 - 車股高開低走要留意　談長城汽車 （02333）
15：15 - 科技股美團 （03690） 買賣策略
16：10 - 內銀股有機會後抽衝上
18：35 - 港股收市市況速報
18：49 - 股票分析：粵海投資 （00270） 股價點睇
21：22 -  股票分析：新世界發展 （00017） 買賣策略
23：54 -  股票分析：維他奶 （00345） 買賣策略
26：54 -  股票分析：藥明生物 （02269） 買賣策略

有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

******

恒指全日收報24510點，升289點，大市總成交1,789億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股高開低走，反映高位有沽壓，走勢未算十分強勁。升市主因美國聯儲局公布議息結果，決定不減買債，但好大機會11月議息時宣布，惟加息時間亦有機會提早，2022年息率預期為0.3厘。

另一升市原因是恒大 （03333） 以場外協商方式解決今日到期的境內債利息，另有消息傳恒大重組或一拆三變成國企。

後市還看能否重上24581點

展望後市，還看恒指能否企穩24581點，才有望重展升勢，否則可能只是後抽，之後再試低位。恒大事件發展甚為關鍵，將左右外資對中資股的看法，若恒大變國企，而非以市場化解決債務危機，恐為海外投資者帶來一定憂慮。

個別板塊持續強勢，電力、新能源、基建股全綫抽升。華潤電力 （00836） 升14.2%至22.8元，龍源電子 （00916） 升5.6%至17.74元，惟要小心短綫升幅已大，高位遇阻，不妨適度止賺。中國建築 （03311） 升4.7%至7.33元，仍可持有，但要嚴守止賺。玖龍紙業 （02689） 升1成至11.9元，失守10.56元離場。

電力及新能源股伺機食糊

資金輪動，早前強勢的汽車、體育用品股高位回落，慎防電力、新能源股亦會出現同樣情況。始終整體大市反彈力度有限，不排除再試低位。沒持貨者，未宜高追，還不如留意科技股，如走勢較強的美團 （03690） ，後者股價升5.2%至242.6元。

恒大事件有望解決，早前遭拋售的內銀股亦可留意，交行 （03328） 升2%至4.49元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰粵海投資、新世界、維他奶、藥明生物︰立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

******

【ET開市直擊】儲局或提前加息對環球股市有何影響？

【ET午市精點】恒指高開後升幅收窄 傳恒大重組一拆三變國企？

【石Sir午市閒談】今日推介北控水務

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：小心外圍風雨（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/21
【ET講股通】孫運喜：小心外圍風雨（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：港地產股反壟斷風暴（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/20
【ET講股通】梁耀康：港地產股反壟斷風暴（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：港股未脫險 博反彈選擇（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/17
【ET講股通】梁耀康：港股未脫險 博反彈選擇（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：港股尋底（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/16
【ET講股通】梁耀康：港股尋底（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：另一重災區（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/15
【ET講股通】孫運喜：另一重災區（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
恒指走勢 交通銀行（03328） 美團－W（03690） 龍源電力（00916） 玖龍紙業（02689） 中國建築（03311） 華潤電力（00836） 投資推介 中國恒大（03333） 恒生指數

上一篇文章

【立陶宛】立陶宛籲國民勿用中國手機點名小米審查敏感詞彙　小米：不會審查用戶間通訊、股價逆市跌近3%（第二版）

下一篇文章

【跨境支付】支付寶澳門今起可於2.5萬間香港商戶以澳門幣購物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】前恒大軍師任澤平大談全球房地產泡沫的九大啟示　「歲月變遷人性不變」（附分析）
【恒大3333】前恒大軍師任澤平大談全球房地產泡沫的九大啟示　「歲月變遷人性不變」（附分析）
【高息股攻略】中石油急漲7%創兩年高　股息率7厘值得憧憬
【高息股攻略】中石油急漲7%創兩年高　股息率7厘值得憧憬
【恒大3333】恒大今日如期支付境內債利息　恒大曾升三成
【恒大3333】恒大今日如期支付境內債利息　恒大曾升三成
【恒指黑期+ADR】騰訊ADR較港高2%　滙豐ADR高2%　中國恒大ADR挾高3成（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】騰訊ADR較港高2%　滙豐ADR高2%　中國恒大ADR挾高3成（不斷更新）
【美股期貨】歐股向好　道指期貨升229點　納指期貨升逾0.6%（不斷更新）
【美股期貨】歐股向好　道指期貨升229點　納指期貨升逾0.6%（不斷更新）
【譚仔上市】譚仔國際周四起招股、每手入場費4212元　預計10月7日掛牌
【譚仔上市】譚仔國際周四起招股、每手入場費4212元　預計10月7日掛牌