【內地限電】內地廣東江蘇浙江等多地限電　廣東高耗能企業停電一週

▲ 【內地限電】內地江蘇、浙江等多地限電 廣東高耗能企業停電一週

內地加強落實「能耗雙控」，限制高耗能產業煤、電用量。內地媒體報導，江蘇、浙江和雲南等地多家高耗能上市公司因限電停產；此外，廣東也大限電，普通企業這週停電四天，高耗能企業則要停電一週，限電原因是電力供應緊張。

內地傳媒報道，從即日起到10月1日，浙江省將高能耗企業全部關停，包括所有印染廠、化工廠、化纖廠等。報導引述當地兩家印染廠上午表示，已經接到通知並停工。

另外，第一財經報導，廣東電網東莞供電局厚街供電分局的一則短信通知，由於目前該省電力供應緊張，為保障電力有序供應，按照「保民生、保公用、保重點」原則，根據市發改局《關於對高耗能等企業實施錯峰用電的通知》要求，相關戶於今年9月22至26日，每天全時段停止工業生產負荷用電。

媒體就此致電厚街供電分局服務熱線，證實上述消息屬實；厚街供電分局客服人員表示，普通企業這週停電四天，高耗能企業則要停電一週。

多地近期紛紛下發「能耗雙控」政策文件－－控制能源消耗總量和強度，各類高耗能、高污染的行業紛紛被迫停工，江蘇、雲南、浙江等地已傳出有大批上市公司公告因限電被迫停產。

相關文章：【電力股】習近平聯合國大會上指加快綠色低碳轉型 電力股、新能源股集體颷升、潤電升兩成