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【新股IPO】堃博醫療2216明日掛牌 公開發售超購10倍 一手中籤率6.58%

股樓投資 16:27 2021/09/23

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專注於介入呼吸病學產品開發的堃博醫療（新上市編號：02216）將於明日（24日）掛牌，公司宣布會以招股價上限18.7元定價，預計集資淨額約15.52億元，其公開發售部份錄得超額認購約10.13倍，國際配售部份亦獲適度超額認購；以每手500股計，一手中籤率為6.58%。高盛、海通為聯席保薦人。

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堃博醫療是次上市獲得10名基石投資者認購，其中包括UBS AM Singapore、Lake Bleu Prime、雪湖資本等，已認購合共3,781.9萬股發售股份，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約7.2%。

延伸閱讀：美銀證券引述李寧分銷商指 第三季銷售增長放緩

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此外，集資所得約49.9%用予研發其核心產品；約18.5%用予研發其他產品及候選產品；約9.2%為繼續擴大其生產廠房的生產線提供資金；約13.2%將用於通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金；約9.2%用於營運資金及其他一般公司用途。

同場加映：【青姐話】監管無邊界 港股新常態

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記者：張以正

堃博醫療－B（02216） 港股 IPO

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