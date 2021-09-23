【恒大危機】 傳中央計劃把恒大重組為國企 公司將一分為三

正處於水深火熱的中國恒大(03333)或有望化解危機。外電報道指，中央政府接近敲定把恒大一分為三的重組協議，重組完成後，中國恒大將變成一家國企。《彭博》引述Asia Markets報道，方案可能會在幾天內公布。報道指，重組將以國有企業為基礎，並實質將這家開發商轉變成一家國企。方案旨在保護恒大的購房者和其理財產品的投資者，更重要的是消除公司無力償債會給中國經濟造成的廣泛流動效應。中國恒大全日收報2.67元大升17% 。同系股份方面，恒大汽車(00708)全日收報2.91元升0.3%，恒騰網絡(00136)全日收報1.89元跌7%，恒大物業(06666)全日收報4.53元大升7%。

【恒大危機】 一文看盡 43隻本港內房股 「三道紅線」達標情況 詳情請看【下一頁】

另外高盛發表報告指，中國恒大通過「場外協商解決」的方式，於今日如期支付公司債「20恒大04」的利息，然而相關「場外方式」的具體細節不明，仍未知道是全額支付還是延期支付；加上恒大今日還將有另一個債券需付息近8,400萬美元，認為該集團的流動性持續受壓。該行予其「沽售」評級，目標價3元。高盛認為，基於現時的到期日程，恒大直至明年3月都沒有本金到期，但根據集團的債務償還時間表，發現恒大在今年仍需償還6.3億美元債券。

【騰訊700】騰訊傳本周落實合併搜狗 後者料不再以獨立品牌營運 詳情請看【下一頁】

同場加映 【iM會客室】港股四面楚歌 恒指支持22600

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機