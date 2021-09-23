  • 29°C
香港時間 : 2021923日 (四) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】 傳中央計劃把恒大重組為國企 公司將一分為三

股樓投資 16:55 2021/09/23

分享：

正處於水深火熱的中國恒大(03333)或有望化解危機。外電報道指，中央政府接近敲定把恒大一分為三的重組協議，重組完成後，中國恒大將變成一家國企。《彭博》引述Asia Markets報道，方案可能會在幾天內公布。報道指，重組將以國有企業為基礎，並實質將這家開發商轉變成一家國企。方案旨在保護恒大的購房者和其理財產品的投資者，更重要的是消除公司無力償債會給中國經濟造成的廣泛流動效應。中國恒大全日收報2.67元大升17% 。同系股份方面，恒大汽車(00708)全日收報2.91元升0.3%，恒騰網絡(00136)全日收報1.89元跌7%，恒大物業(06666)全日收報4.53元大升7%。

【恒大危機】 一文看盡 43隻本港內房股 「三道紅線」達標情況   詳情請看【下一頁

另外高盛發表報告指，中國恒大通過「場外協商解決」的方式，於今日如期支付公司債「20恒大04」的利息，然而相關「場外方式」的具體細節不明，仍未知道是全額支付還是延期支付；加上恒大今日還將有另一個債券需付息近8,400萬美元，認為該集團的流動性持續受壓。該行予其「沽售」評級，目標價3元。高盛認為，基於現時的到期日程，恒大直至明年3月都沒有本金到期，但根據集團的債務償還時間表，發現恒大在今年仍需償還6.3億美元債券。

【騰訊700】騰訊傳本周落實合併搜狗 後者料不再以獨立品牌營運   詳情請看【下一頁

同場加映  【iM會客室】港股四面楚歌 恒指支持22600

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

上一篇文章

【手快有手慢冇】本田超跑NSX TypeS美國開售 限量300輛 車價130萬 24小時內售罄（多相）

下一篇文章

【新股IPO】堃博醫療2216明日掛牌 公開發售超購10倍 一手中籤率6.58%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【有相睇】港股弱勢　麗城花園業主無奈　低市價沽連裝修單位
【有相睇】港股弱勢　麗城花園業主無奈　低市價沽連裝修單位
【樓市熱話】 私樓VS村屋 港人買樓陷兩難 網民：要住過才能知道有甚麼問題
【樓市熱話】 私樓VS村屋 港人買樓陷兩難 網民：要住過才能知道有甚麼問題
【恒大危機】恒大地產宣布 周四可如期繳付債券利息
【恒大危機】恒大地產宣布 周四可如期繳付債券利息
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元