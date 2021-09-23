【ESG】ESG基金一年回報勁升62%稱王 綠色金融產品熱潮席捲全球

▲ 晨星指，以一年回報計，貝萊德新世代交通基金勁彈62%而稱王。

ESG大潮席捲全球，捧場客難免對綠色產品的投資成績甚關注，據晨星的統計，過去一年表現最好的ESG（環保、社會及管冶）零售基金，是貝萊德新世代交通基金A2美元產品，一年勁升62%而稱王。參考這冠軍基金的月報，其投資策略是把不少於70%的總資產投資全球股票，尤其是主要經濟活動包括研究、開發、生產或分銷使用、又或應用交通運輸的各種科技，冀盡量提高總回報的目標。

長勝ESG基金揸重比亞迪【下一頁】

上述標青產品的基金月報顯示，產品成立於2018年9月，截至今年8月底的資產值為17.5587億美元（折合約137億港元）。至於全球市場分布，以美國為主，佔42%，其次是法國佔11%、韓國則佔10%，香港也打入5大之列，佔4.77%比重。行業分布方面，專攻資訊科技，佔48%，第2大佔比為工業，佔16.2%，而非必要消費品則佔16%。論及3大重磅股，Infineon Technologies AG及Samsung SDI Co LTD兩大重倉股齊各佔4.13%，第3位的Trimble Inc佔3%。

此外，銀行也順應綠色大潮流，積極推ESG等綠色零售基金，大新銀行 （02356） 回應本報查詢指，該行現有7隻ESG等綠色零售基金上架，若當中包括不同貨幣及派息類別，則合共有58隻相關產品可供客戶認購。而這類產品於不同年份且按市場需要推出，未來計劃再推出更多此類基金。

專家授選ESG基金5大貼士【下一頁】

大新發言人又說，ESG產品的反應與其他基金相若。而最低入場費一般是1萬港元，且有月供選擇，優惠詳情可參閱公司網站。

大新又補充，散戶認購這類綠色產品、跟一般零售基金的分別，除了涉及基金投資的一般風險外，投資者或會承受有關基金的其他風險，例如投資策略或風格，舉例說，旗下可持續及責任投資策略，以與環境、社會及管治相關的投資、又或模式風險等，小投資者宜細閱基金說明書。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪