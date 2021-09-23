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【二手樓價】屯門豫豐花園罕錄蝕讓　業主不斷減價求套現　三年帳蝕35萬

股樓投資 15:40 2021/09/23

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近年不少人到屯門置業，因該區樓價相對低水，而且有升值潛力，但近日豫豐花園一個低層兩房單位竟錄蝕讓，情況罕見。原業主於2018年以520萬元購入單位，但日前竟以485萬元出售單位，帳面蝕35萬元。 

祥益地產高級客戶經理古文彬說，豫豐花園11座低層A室，實用面積362平方呎，兩房間隔，原業主今年4月放盤，起初叫價530萬元，但見市道有變，不斷減價，終累減45萬元，以485萬元出售單位，實用呎價約13,398元。 

資料顯示，原業主於2018年6月以520萬元購入上述單位，持貨3年，現帳面蝕35萬元，物業期內貶值6.7%，若連稅及買賣佣金計，料實際蝕約60萬元。值得留意的是，撇掉內部轉讓個案，由於屯門樓價升幅驚人，豫豐花園近年近乎沒有錄得蝕讓個案，故今次情況罕見。 

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無礙股市波動　鴨脷洲逸南加推16伙　折實價449萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 豫豐花園 屯門

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