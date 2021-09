黨友轟拜登對難民差過奴隸「你同特朗普無分別」

美國政府下令驅逐過萬名由美墨邊境湧入德州的海地難民,有邊境巡邏隊人員被揭騎馬及手執鞭子驅逐難民。有民主黨眾議員批評美國總統拜登對待難民的方式差過對待奴隸,更直言拜登與美國前總統特朗普無分別。

外媒拍攝的短片顯示,邊境巡邏隊人員騎馬,手執鞭子操控馬匹,試圖驅趕正在逃跑的海地難民。邊境巡邏隊人員期間更說粗言穢語,被指以惡劣態度對待難民。

屬民主黨的加州眾議員沃特斯(Maxine Waters),批評拜登(Joe Biden)政府遵循特朗普(Donald Trump)的政策。

沃特斯批評邊境巡邏隊驅逐難民的方式:

我們目睹的一切就如回到數百年前,比我們在奴隸制中所看到的還要糟糕。

(What the hell are we doing here? What we witnessed takes us back hundreds of years. What we witnessed was worse than what we witnessed in slavery.)