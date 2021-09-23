黨友轟拜登對難民差過奴隸「你同特朗普無分別」

美國政府下令驅逐過萬名由美墨邊境湧入德州的海地難民，有邊境巡邏隊人員被揭騎馬及手執鞭子驅逐難民。有民主黨眾議員批評美國總統拜登對待難民的方式差過對待奴隸，更直言拜登與美國前總統特朗普無分別。

美國驅逐德州邊境海地難民 邊防人員騎馬執鞭捱轟 【下一頁】

外媒拍攝的短片顯示，邊境巡邏隊人員騎馬，手執鞭子操控馬匹，試圖驅趕正在逃跑的海地難民。邊境巡邏隊人員期間更說粗言穢語，被指以惡劣態度對待難民。

屬民主黨的加州眾議員沃特斯（Maxine Waters），批評拜登（Joe Biden）政府遵循特朗普（Donald Trump）的政策。

沃特斯批評邊境巡邏隊驅逐難民的方式：

我們目睹的一切就如回到數百年前，比我們在奴隸制中所看到的還要糟糕。 （What the hell are we doing here? What we witnessed takes us back hundreds of years. What we witnessed was worse than what we witnessed in slavery.）

美國加派人手赴德州 處理邊境非法移民氾濫 【下一頁】

她表示邊境巡邏隊驅逐難民的畫面，正如當年牛仔用繮繩鞭打黑人，又認為海地難民只為逃離國家的暴力，不應遭到苛待。

然而，沃特斯將海地難民的待遇與奴隸制相提並論，在社交媒體引起批評，保守派人士為此尤其不滿。

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）早前強調，難民如非法進入美國就會被遣返，表示難民非法入境不會成功，更會威脅他們與家屬的生命。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲