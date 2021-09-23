  • 30°C
香港時間 : 2021923日 (四) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

數碼化主題支持日本股市前景

股市 15:00 2021/09/23

分享：

日經平均指數今年第一季曾經回升至30,000點，但日股因經濟受到一些不確定性的影響，未能維持強勢；消費者和企業信心受奧運、Delta變種病毒、中國經濟放緩和日本首相辭職一度受影響。

隨著日本現任首相菅義偉辭職，日本政府內閣會議決定將於10月4日舉行臨時國會，選出首相的繼任人選。由於自民黨總裁選舉9月29日投開票，新任總裁將在10月4日被指名為第100任首相。儘管安倍經濟學的三支箭（大規模貨幣寬鬆、財政支出和結構改革）在九年前推出，希望藉以對抗通縮的壓力，但結構改革仍然非常具有挑戰性，因此市場目前關注是否會有大膽的改革措施。我們認為，日本股市的表現可望受惠於以下兩個主題 -- 數位政府機構的目標，以及半導體支出。

於9月1日設立的數位政府機構是日本數位化和推升生產力的里程碑。菅義偉推動政府機構數位化後已接近一年，在肺炎疫情危機期間，由於政府數位化程度低，導致延遲病例的追蹤和現金的支付。因此，估計政府對加速數位化的主動立場也將帶動民間部門數位化，而資訊科技系統企業是數位投資趨勢和數位化過程的關鍵受惠者。

另外，因為肺炎疫情加速了各國邁向數位化，半導體需求持續提升，半導體製造業者也提高資本支出的計劃。日本、美國和歐洲也獎勵先進半導體廠在當地投資，藉以追求關鍵科技的自給自如。這導致半導體生產設備（SPE）強勁的需求。如同西方的同業，日本的SPE製造商2021年4月至6月的獲利強勁，且在手訂單也創新高。獲利在2021年創下歷史高點後，SPE相關廠商認為，估計2022年也將進一步成長。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

最新專欄文章 更多

星級展望 - 半導體行在全球TAM擴張
2021/09/16
半導體行在全球TAM擴張
星級展望 - 黃金前景仍然樂觀
2021/09/09
黃金前景仍然樂觀
星級展望 - 電子遊戲繼續跑贏大市
2021/09/02
電子遊戲繼續跑贏大市
星級展望 - 中國股市近況
2021/08/27
中國股市近況
星級展望 - 評估TIPS
2021/08/19
評估TIPS
股票 日經平均指數 日本

上一篇文章

【恒大3333】華置出售逾1億股恒大、或悉售餘下持股　華置：年內已變現虧損近14億

下一篇文章

【譚仔上市】譚仔孖展暫錄7.6億元超額認購逾4倍　國際配售已足額（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高息股攻略】中石油急漲7%創兩年高　股息率7厘值得憧憬
【高息股攻略】中石油急漲7%創兩年高　股息率7厘值得憧憬
【恒大3333】恒大今日如期支付境內債利息　恒大曾升三成
【恒大3333】恒大今日如期支付境內債利息　恒大曾升三成
【美股期貨】道指期貨續向好升92點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續向好升92點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】騰訊ADR較港高2%　滙豐ADR高2%　中國恒大ADR挾高3成（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】騰訊ADR較港高2%　滙豐ADR高2%　中國恒大ADR挾高3成（不斷更新）
【恒大3333】前恒大軍師任澤平大談全球房地產泡沫的九大啟示　「歲月變遷人性不變」（附分析）
【恒大3333】前恒大軍師任澤平大談全球房地產泡沫的九大啟示　「歲月變遷人性不變」（附分析）
【大孖沙增持】李嘉誠父子雙倍增持長實　新鴻基郭老太鄺肖卿大跌市加碼6.9億增持　
【大孖沙增持】李嘉誠父子雙倍增持長實　新鴻基郭老太鄺肖卿大跌市加碼6.9億增持　