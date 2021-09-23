數碼化主題支持日本股市前景

日經平均指數今年第一季曾經回升至30,000點，但日股因經濟受到一些不確定性的影響，未能維持強勢；消費者和企業信心受奧運、Delta變種病毒、中國經濟放緩和日本首相辭職一度受影響。

隨著日本現任首相菅義偉辭職，日本政府內閣會議決定將於10月4日舉行臨時國會，選出首相的繼任人選。由於自民黨總裁選舉9月29日投開票，新任總裁將在10月4日被指名為第100任首相。儘管安倍經濟學的三支箭（大規模貨幣寬鬆、財政支出和結構改革）在九年前推出，希望藉以對抗通縮的壓力，但結構改革仍然非常具有挑戰性，因此市場目前關注是否會有大膽的改革措施。我們認為，日本股市的表現可望受惠於以下兩個主題 -- 數位政府機構的目標，以及半導體支出。

於9月1日設立的數位政府機構是日本數位化和推升生產力的里程碑。菅義偉推動政府機構數位化後已接近一年，在肺炎疫情危機期間，由於政府數位化程度低，導致延遲病例的追蹤和現金的支付。因此，估計政府對加速數位化的主動立場也將帶動民間部門數位化，而資訊科技系統企業是數位投資趨勢和數位化過程的關鍵受惠者。

另外，因為肺炎疫情加速了各國邁向數位化，半導體需求持續提升，半導體製造業者也提高資本支出的計劃。日本、美國和歐洲也獎勵先進半導體廠在當地投資，藉以追求關鍵科技的自給自如。這導致半導體生產設備（SPE）強勁的需求。如同西方的同業，日本的SPE製造商2021年4月至6月的獲利強勁，且在手訂單也創新高。獲利在2021年創下歷史高點後，SPE相關廠商認為，估計2022年也將進一步成長。