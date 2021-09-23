【打疫苗有獎抽】恒基公布最後一輪大抽獎 頭獎送出60両9999實金 一文盡看得獎名單

為鼓勵和推動全城市民盡快接種新冠疫苗，恒基兆業集團於今年6月底推出為期3個月，共6次的「疫苗接種鼓勵計劃」抽獎活動，而最後一次大抽獎已於9月 20日順利舉行，由恒基兆業地產集團主席李家誠透過電腦系統即場抽出得獎者，頭獎得主獨得60両實金，價值超過港幣 100 萬元。

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恒基兆業地產集團主席李家誠表示，過去數月，有賴社會各界齊心抗疫，香港疫情愈趨穩定。不過，世界各地的疫情仍然嚴峻，對香港仍有一定威脅，因此不能鬆懈，期望更多市民接種疫苗，為香港建立保護屏障，大家可以盡快重拾正常生活。李家誠亦恭喜所有得獎者，並衷心感謝市民踴躍參與是次抽獎活動。

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是次大抽獎安排非常嚴謹，由安永諮詢服務有限公司設計出電腦抽獎系統，在畢馬威會計師事務所的代表見證下，共抽出11位金獎幸運兒，其中頭獎得主獨得 60両9999實金，價值逾100萬元，二獎2名，各獲贈30両9999實金；三獎8名，各得9999實金10両；另有200份開心獎，均獲千元消費購物禮券。 抽獎結果已刊登於今日出版的《南華早報》和《星島日報》，並連同詳細的領獎 安排上載至活動網頁www.hldluckydraw.hk。得獎者亦會在抽獎日期起計5日 內獲個別電話或短訊通知。

即睇抽獎結果：

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責任編輯：羅浩濂