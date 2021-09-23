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【疫市開店】過江龍Flash Coffee首間香港分店開幕　擬大規模擴充　明年中香港開50間

商業 14:44 2021/09/23

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過江龍咖啡連鎖店Flash Coffee，首間分店落戶上環。（Flash Coffee提供圖片）

本港愈來愈多咖啡店開張，最新的就是今日開幕的過江龍咖啡連鎖店Flash Coffee，首間分店落戶上環。Flash Coffee更打算在10月底前，進駐銅鑼灣、旺角及灣仔等其他地區，目標是於明年中開設50間分店。

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Flash Coffee於去年1月成立，總部位於新加坡，至今已在印尼、泰國、新加坡、台灣及香港營運超過100間門市。雖然只是連鎖咖啡店，但今年該品牌已完成A 輪融資 2,000 萬美元，到底有甚麼特別之處？

科技化咖啡店　走平價路線

Flash Coffee主打「將咖啡與科技結合」，並行親民平價路線。其他咖啡連鎖店的飲品定價一般由40至50元起，而Flash Coffee的鮮奶咖啡只需25元。即使Flash Coffee走平價路線，但其主打的獲獎咖啡菜單仍邀請了世界拉花冠軍 Arnon Thitiprasert 及香港咖啡調酒大賽冠軍藍永發構思飲品選擇。

即睇Flash Coffee招牌咖啡及香港限定menu!

    點擊圖片放大
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為了配合新常態的需求，Flash Coffee提供電話Apps落單，客人可在Apps內設置喜好及付款，然後再選擇到店面自取或外賣服務；程式亦內置電子會員計劃。而咖啡師亦有專屬的電話Apps，系統將客人的咖啡訂單配對至最近分店。咖啡師專用的應用程式亦為他們提供績效獎勵制度，望提升分店營運效率。Flash Coffee 亦持續加強店舖的自動化技術，如透過感測技術進行庫存盤點和訂單採購等。

Flash Coffee 今年除繼續擴張現有5個市場的業務外，亦會拓展日本及南韓兩個新市場，並計劃於明年進軍馬來西亞、越南及菲律賓，擴充至300間分店。

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責任編輯：葉泳珊

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