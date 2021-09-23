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【德國大選】綠黨倡泊車費加價5倍 減民眾揸車意欲

環球社會熱點 15:15 2021/09/23

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德國大選下周日（26日）舉行，近年冒起的綠黨或能首次入閣，外界關注綠黨政策走向。德國綠黨成員、南部城市蒂賓根市長帕爾默提議將泊車費加價5倍，減低民眾揸車意欲達至碳中和。帕爾默提議在德國引來爭議，有蒂賓根市居民指只是他的個人運動。

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帕爾默（Boris Palmer）提議將現時30歐元（約274港元）的泊車費，上調至180歐元（約1,643港元）。帕爾默表示領取社會保障人士可只支付半價，殘疾人士和依賴車輛維持服務的護理人員亦有豁免。

帕爾默指泊車費加價有助減低民眾開車意欲，推動他們改搭公共交通工具，他強調，人們在城市駕駛小型車輛非必要，收費應該與大型車輛有明顯分別。

綠黨一向重視環保政策，帕爾默最初提議泊車費上調至360歐元（約3,287港元），但未獲當地氣候委員會官員支持。調整方案或獲得環保人士廣泛支持，將在本月底提交地方議會作表決，有報道指方案已獲足夠支持票數通過。

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德國《斯圖加特日報》（Stuttgarter Zeitung）報道，180歐元泊車費適用於重量超過1,800公斤的燃油車，以及重量超過2,000公斤的電動車。蒂賓根市（Tübingen）目標於2030年實現碳中和，當局希望將增加泊車費所得資金，用於擴建市內公共交通系統，德國其他城市亦正進行類似計劃。

帕爾默方案亦引來外界批評，有蒂賓根市居民形容帕爾默的方案，是帕爾默的反汽車及車主的個人運動。帕爾默回應指，他只是反對那些希望別人為其泊車費埋單，然後繼續抱怨的人，並指德國人在對待汽車方面太過情緒化。

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責任編輯：李俊儀

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