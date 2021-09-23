【理財投資】一文看清寵物保險買唔買得過 幾歲受保? 有咩唔包?

近年，愈來愈多人開始飼養寵物，保險公司看到需求的出現，開始銷售寵物保險。除了傳統的保險公司開始銷售外，有部分虛擬保險公司也加入市場，開始專營以寵物保險為主的保險產品，例如One Degree是一間專營寵物保險的網上虛擬保險公司。作為毛爸的作者，本文嘗試以用家的方式去考慮為毛孩買保險時要注意的事項。

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投保年齡

有別於我們一般所認知的醫療保險，嬰兒可以在未出生前已開始受保和可以投保到終身 (例如自願醫保保證投保到終身) ，寵物保險對於年齡的限制會較多，大部分市面上的產品也對於投保年齡有上限和下限，不少保險公司均要求毛孩最少半個月大才可以投保，最高投保年齡是8歲，有部分的寵物保險注明可以投保到終身，但有部分未有提及，因此投保的時候要留意。

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受保的寵物和品種

市面上的寵物保險主要是以貓和狗為主，因此並非所有寵物都可以受保。但由於毛孩的品種不同，醫療費用的差異也對於保費也會有影響，因此在報價的時間一定要輸入正確的品種。同時，與投保醫療保險類似，寵物保障也要求毛孩需要符合若干的資格才可以受保，例如已植入晶片、接種疫苗。同時，也要求毛孩不可以用作商業用途，甚至要求進行身體檢討。同時，隨著毛孩的年齡增加或身體狀況不同，保險公司也會相應調節保費。

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線上直接購買?

寵物保險大多屬於General Insurance的保障範圍，因此都是毛爸/毛媽先支付再索償。不少的專營寵物保險公司已經在網上提供一站式報價服務，包括不同的計劃、清楚列出保障範圍等，甚至有部分提供了網上即時對話服務。甚至在索償的時候是填寫網上的表格，因此投保人可以考慮直接透過網上平台購買。

受保/不保

與我們購買的保險產品類似，寵物保險也設有等候期，即例如28日後所發生的意外或疾病才可以提出申索。同時對於在投保前已經存在或發生的狀況，都不會受保。毛孩醫保大多不包括身體檢查、接種疫苗的費用，主要是用於應付日常醫療開支之用。同時，對於因為疏忽或人為引起的病況也不保受。在選擇寵物保險的時候，要留意受保項目的上限，毛孩的父母要考慮7萬的上限是否足夠。

共同保險

「共同保險」也是寵物保險常見的條款，即毛爸也需要承擔一定百分比的醫療費用，百分比較高代表自費的百分比例高。例如以下圖為例，隨著毛孩的年齡增加，需要自費的百分比也隨之上升，例如9歲前投保需要自付40%的費用。同時此百分比只限於賠償金額上限內的費用，如果費用超過上限時，投保人仍要支付全數的費用。例如以下圖為例，在4歲前投保了一份上限50,000元的保險，毛孩如果做一次手術費用為70,000元，我需要自付的費用為 30,000元 (上限的50,000元*0.2共同保險+超額的20,000元)

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由於寵物保險仍是一個新興的保險市場，不同的產品差異性也不少，包括等候期長短、保障範圍、可保年齡都有不同，因此在購買前必需要了解清楚可保障內容，也要了解清楚，有需要的時候向有關人士查詢。

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編輯 : 陳佳恩