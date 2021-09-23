【輝瑞疫苗】拜登加碼向貧國捐5億劑 促富國出一分力

世界衛生組織（WHO）呼籲富國捐贈過剩新冠疫苗予有需要國家，協助全球對抗新冠肺炎疫情。美國總統拜登周三（22日）宣布額外捐贈5億劑輝瑞疫苗予貧國，同時敦促各國領袖出力，共同對抗全球疫情，及縮窄富國與貧國疫苗接種率的差距。

傳美國額外訂5億劑 損贈窮國打針 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周三與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）、聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、加拿大及南非等國領袖進行新冠疫苗視像峰會。

拜登在會上表示，美國會額外購買5億劑輝瑞（Pfizer）疫苗捐贈給貧國，將於明年9月底前完成疫苗分配。

他續指，美國至今承諾捐贈逾11億劑新冠疫苗，相等於美國人每接種一劑疫苗，美國就承諾為全球民眾提供3劑疫苗。拜登表示捐出這批疫苗將成為全球新冠疫苗武器庫，就像美國在第二次世界大戰擔任民主武器庫般，同時敦促富有國家兌現捐贈新冠疫苗的承諾。

美FDA授權長者及高危群體打加強劑 【下一頁】

拜登亦宣布一項新的美國歐盟夥伴關係，在擴大全球疫苗接種計劃方面緊密合作。拜登指出參與國家應承諾不附加任何政治條件，向窮國捐贈而非出售疫苗。

無國界醫生組織 （MSF） 呼籲美國及其他富國立即透過世衛牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX），將剩餘疫苗分配予貧國。該組織同時敦促美國政府要求輝瑞及Moderna藥廠共享mRNA 疫苗技術及知識，加快生產 mRNA 疫苗以滿足全球需求。

此外，中國國家主席習近平周三（22日）以視像形式在聯合國大會發表講話。習近平表示中國將努力全年對外提供20億劑新冠疫苗，在向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元（約7.8億港元）基礎上，今年内再向發展中國家捐贈1億劑疫苗。

責任編輯：郭麗明