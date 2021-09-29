【譚仔上市】譚仔2217公開發售部分據報錄得近30倍認購　近招股價下限定價（不斷更新）

▲ 【譚仔上市】譚仔2217傳近招股價下限定價

譚仔上市全城期待，在本港經營「譚仔三哥米綫」和「譚仔雲南米綫」的譚仔國際 （新上市編號：02217） 將於下周四（10月7日）掛牌，據市場消息指，譚仔國際公開發售部分合共錄得近30倍認購，根據回撥機制，將有三成發售股份分配予公開發售部分，國泰君安為獨家保薦人。

另外，外電引述消息指，譚仔國際計劃以接近招股價下半部分定價，譚仔招股價介乎3.33元至4.17元。此前，市場消息指譚仔國際的國際配售部分已獲足額認購。

譚仔國際9月23日至28日招股，譚仔錄得19.06億元孖展額認購，超額認購12.65倍。當中，富途借出7.17億元，耀才借出2.8億元，輝立借出2.7億元。

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譚仔國際每股招股價介乎3.33至4.17元，每手（1000股）入場費約4212元，預計10月7日掛牌。譚仔國際引入3個基石投資者。

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