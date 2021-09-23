【小米手機】小米再推新手機系列 9月27日舉行發布會（多圖）

小米 （01810） 無懼在歐洲市場捲入爭議，宣布再推出新手機系列。小米手機在社交平台微博上發文，將推出「Xiaomi Civi」新系列，並在9月27日下午2時舉行發布會，主題為「天生好看」。這已經是9月內二度推出新手機系列，小米早前在蘋果公司（美：AAPL）發布iPhone13系列後隨即已經發布新系列11T，並推出三款機型。

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根據官方資料顯示，「Xiaomi Civi」設計時尚多元，影像科技創新。小米董事長雷軍亦有發文宣傳新系列，指「Xiaomi Civi」是為年輕人設計的潮流手機，更寫到「主要對標了同行的_______系列」，留下填充題挑戰同行，被外界認為是挑戰內地更受年輕人歡迎的手機品牌OPPO和vivo。小米手機產品經理魏思琪同樣發文，說「Xiaomi Civi」和兩年前CC系列的蛻變之作，具脫胎換骨的全面進化。

官方午後透露更多新機款訊息，小米Civi重量為166克，厚度為6.98毫米。暫時曝光有黑色和藍色機身配上閃鑽設計，有三個後置鏡頭，與小米其他手機系列鏡頭直排不同，小米Civi三鏡頭為一大兩小上下兩層。

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記者：林淑如