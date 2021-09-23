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恒大3333股價急彈一成現轉機？債務危機未解決違約風險有幾高？

股市 13:55 2021/09/23

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恒大 （03333） 瀕臨違約邊緣，兩隻支恒大債券將於今日（23日）付息。恒大昨日就一隻境內債發布付息公告，稱已通過「場外方式」協商解決。恒大股價今早大彈，半日升逾一成，報2.51元。恒大短綫值搏嗎？其債務違約風險又有幾高？耀才證券研究部總監植耀輝這樣分析，立即收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：儲局或提前加息對環球股：【按此】

Time code：

00：00 - 聯儲局主席鮑威爾講話　維持利率不變惟暗示有機明年加息

00：30 - 港股市場焦點速覽　外圍造好港ADR挾升

01：40 - 外圍市況速報＋焦點美股表現

03：34 - 如何解讀聯儲局加息立場對市場影響

05：50 - 美國眾議院通過臨時撥款　避免政府停擺兼暫緩債務上限對美股影響

08：04 - 美國若提早明年加息　港銀行股可留意？

10：31 - 港股上日市況速報

11：20 - 港股反彈勢頭能延續嗎？

13：55 - 恒大債務危機未解決　違約機會有幾高？

17：18 - 中資金融股短綫仍受恒大危機拖累？

18：46 - 國際金融股點睇？談滙豐控股 （00005）

20：40 - 新股IPO：譚仔 （02217） 上市值得認購嗎？

25：20 - 港股開市後早段市況速報

28：20 - ET個股推介：華能國際 （00902）

29：37 - 新股IPO：譚仔 （02217） 用於代言人費用多少　間接利好電訊盈利 （00008）

30：55 - 股票分析：恒基地產 （00012） 短綫要沽嗎？

32：04 - 股票分析：新創建 （00659） 會否受地產股下跌影響？

33：16 - 譚仔上市利好其他餐飲股如大家樂 （00341）

34：47 - 新能源股分析：金風科技 （02208） vs龍源電力 （00916）

36：59 - 加息對科技股影響　會否「殺估值」不宜沾手？

38：33 - 恒指及科技股指數短綫睇咩位？

39：37 - 美國銀行股有何推介選擇？

40：43 - 股票分析：友邦 （01299） 前景如何？

42：07 - 股票分析：比亞迪電子 （00285） 前景如何？

44：00 - 股票分析：比亞迪 （01211） 前景如何？

45：00 - 股票分析：GX中國電車 （02845） 前景如何？

46：08 - 股票分析：華潤水泥 （01313） 前景如何？

47：44 - 美股分析：Facebook（FB）前景如何？

48：47 - 港股開市後早段市況速報

52：19 - 港股下午走勢如何？會否倒跌？

53：38 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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