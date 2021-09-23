英百萬家庭捱貴天然氣費 英官拒排除徵暴利稅

英國天然氣價格因為供應短缺而急升，有小型供應商破產倒閉，有過百萬戶家庭受影響，英國家庭能源開支顯著上升。有英國官員指，會用一切方法應到危機，不排除徵收暴利稅（windfall tax）。

英國能源價急升 關浩霆容許細供應商倒閉 【下一頁】

英國能源供應商Avro Energy及Green相繼宣布退出市場，英國已有7間能源供應商破產，有超過150萬戶家庭被迫轉用新供應商，每年要額外支付數百英鎊的天然氣費及電費。這些家庭下月起的能源費將急增139英鎊（約1,476港元），部分家庭將繳付有史以來最高的能源費帳單。

約瑟夫·朗特里基金會（Joseph Rowntree Foundation）估計，每個典型低收入家庭受能源價格急升影響，截至明年4月的收入平均將減少1,750英鎊（約1.85萬港元）。

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英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）在國會表示，政府必須為長期高價做好準備，並考慮一切選項來應對危機。被問到會否加稅應對時，他未明確排除，僅稱自己不是暴利稅的支持者（not a fan of windfall taxes），但現時整個機制出問題，必須整體看待問題。

他又提到西班牙的經驗，指西班牙政府向發電機及能源貿易商徵收30億歐元（約273億港元）暴利稅，向發電廠及能源交易活動收稅。

惟今次危機主要是供求失衡問題，天氣因素令用量急升，加上疫後經濟復甦推升需求，是正常市場價格行為，按經濟學原理，加稅難以解決價格急升問題，加稅也不符合保守黨財政哲學，料成事機會低。

據悉，今年共有近200萬戶受供應商破產影響，上述數字料於未來數月仍會上升。能源業人士預計，天然氣供應商將由今年初的70間，於今年冬天暴跌至10間。

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責任編輯：鄭錦玲