英百萬家庭捱貴天然氣費 政府擬向能源商徵暴利稅

英國天然氣等能源價格因為供應短缺而急升，有小型供應商破產倒閉，有過百萬戶家庭要轉用新供應商及捱貴能源費。英媒報道，英國政府正考慮向這些供應商徵收暴利稅。

英國能源價急升 關浩霆容許細供應商倒閉 【下一頁】

英國能源供應商Avro Energy及Green相繼宣布退出市場，英國已有7間能源供應商破產，有超過150萬戶家庭轉用新供應商，每年要額外支付數百英鎊的天然氣費及電費。

這些家庭下月起的能源費將急增139英鎊（約1,476港元），部分家庭將繳付有史以來最高的能源費帳單。

約瑟夫·朗特里基金會（Joseph Rowntree Foundation）估計，每個典型低收入家庭受能源價格急升影響，截至明年4月的收入平均將減少1,750英鎊（約1.85萬港元）。

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汽油價格飆升也威脅到中小型能源商的生存空間。英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）警告，政府必須為長期高價做好準備，並考慮一切選項來應對危機。

英國《衛報》引述關浩霆周三向英國國會指，西班牙政府向發電機及能源貿易商徵收30億歐元（約273億港元）暴利稅的計劃，英國政府也正考慮仿效。

英國政府希望透過暴利稅向天然氣公司、大型發電商及貿易商取得稅款，用來補貼有倒閉危機的小型能源供應商，以免數百萬家庭因供應商倒閉而受到影響。

據悉，今年共有近200萬戶受供應商破產影響，上述數字料於未來數月仍會上升。能源業人士預計，市場供應商將由今年初的70間，於今年冬天暴跌至10間。

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責任編輯：鄭錦玲